Embajada de EE. UU. advierte posibles disturbios durante protestas en Bogotá

AME4533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2025.- Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y manifestantes se enfrentan durante una protesta a favor de Palestina este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá se alista para una tarde de manifestaciones en apoyo a la causa Palestina y en rechazo por los crímenes de guerra cometidos por el gobierno israelí. Cerca de 5.000 personas saldrán a las calles, desde distintos puntos de la ciudad como la Universidad Pedagógica y Nacional.

En ese contexto, el punto de concentración de todas las marchas será la Embajada de los Estados Unidos, en la localidad de Teusaquillo. Tras conocer el itinerario, la Embajada advirtió a sus ciudadanos sobre posibles disturbios y afectaciones en la movilidad por las protestas previstas para el 7 de octubre en distintos puntos de la ciudad, incluido el sector donde se ubica su sede diplomática.

Más información sobre Bogotá: Con drones y personal: Policía recupera ocho motos robadas y captura a dos hombres.

El comunicado, difundido en la noche del lunes, señala que las manifestaciones podrían extenderse hasta la noche y que algunas podrían tornarse violentas. Ante el panorama, la embajada pidió a los estadounidenses en la capital evitar las concentraciones masivas, mantenerse alejados de las zonas de protesta y seguir las noticias locales para conocer las actualizaciones sobre seguridad y tránsito.

“Las protestas podrían prolongarse durante la noche y tienen el potencial de volverse violentas. Se recomienda evitar el área y mantenerse informado a través de medios locales”, indicó la embajada en su mensaje oficial.

La advertencia coincide con la agenda de movilizaciones ciudadanas anunciada por colectivos sociales y organizaciones sindicales para esta semana, en la que se esperan concentraciones en el centro y occidente de la ciudad, especialmente en los alrededores del CAN, la avenida El Dorado y el centro internacional.

U.S. Embassy Bogota is closely following reports of anticipated protests and transportation disruptions around Bogota, on Tuesday, October 7, including near the U.S. Embassy.



The protests may last into the evening hours and have the potential to turn violent. U.S. Citizens… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 7, 2025

Las autoridades distritales aseguraron que habrá presencia policial preventiva en las zonas de mayor afluencia y apoyo del sistema de cámaras de monitoreo de movilidad. Desde la Secretaría de Gobierno reiteraron el llamado a los ciudadanos a protestar de forma pacífica y respetar los derechos de los demás.

Le puede interesar: Capturan en Engativá a hombre por homicidio de su abuelo de 93 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.