Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Embajada de EE. UU. advierte posibles disturbios durante protestas en Bogotá

La embajada instó a los ciudadanos norteamericanos a no acercarse y evitar trámites consulares para hoy. Gobierno Nacional enfatizó en que la manifestación debe ser pacífica.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de octubre de 2025 - 06:38 p. m.
AME4533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2025.- Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y manifestantes se enfrentan durante una protesta a favor de Palestina este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
AME4533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2025.- Integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y manifestantes se enfrentan durante una protesta a favor de Palestina este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá se alista para una tarde de manifestaciones en apoyo a la causa Palestina y en rechazo por los crímenes de guerra cometidos por el gobierno israelí. Cerca de 5.000 personas saldrán a las calles, desde distintos puntos de la ciudad como la Universidad Pedagógica y Nacional.

En ese contexto, el punto de concentración de todas las marchas será la Embajada de los Estados Unidos, en la localidad de Teusaquillo. Tras conocer el itinerario, la Embajada advirtió a sus ciudadanos sobre posibles disturbios y afectaciones en la movilidad por las protestas previstas para el 7 de octubre en distintos puntos de la ciudad, incluido el sector donde se ubica su sede diplomática.

Más información sobre Bogotá: Con drones y personal: Policía recupera ocho motos robadas y captura a dos hombres.

El comunicado, difundido en la noche del lunes, señala que las manifestaciones podrían extenderse hasta la noche y que algunas podrían tornarse violentas. Ante el panorama, la embajada pidió a los estadounidenses en la capital evitar las concentraciones masivas, mantenerse alejados de las zonas de protesta y seguir las noticias locales para conocer las actualizaciones sobre seguridad y tránsito.

“Las protestas podrían prolongarse durante la noche y tienen el potencial de volverse violentas. Se recomienda evitar el área y mantenerse informado a través de medios locales”, indicó la embajada en su mensaje oficial.

La advertencia coincide con la agenda de movilizaciones ciudadanas anunciada por colectivos sociales y organizaciones sindicales para esta semana, en la que se esperan concentraciones en el centro y occidente de la ciudad, especialmente en los alrededores del CAN, la avenida El Dorado y el centro internacional.

Las autoridades distritales aseguraron que habrá presencia policial preventiva en las zonas de mayor afluencia y apoyo del sistema de cámaras de monitoreo de movilidad. Desde la Secretaría de Gobierno reiteraron el llamado a los ciudadanos a protestar de forma pacífica y respetar los derechos de los demás.

Le puede interesar: Capturan en Engativá a hombre por homicidio de su abuelo de 93 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Embajada de Estados Unidos Bogotá

protestas en Bogotá

movilizaciones Bogotá.

Palestina

Isarel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.