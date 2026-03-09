Más de 430 capturados en una semana en Bogotá: estos son los delitos más golpeados

Capturados por delitos de alto impacto en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogot

En medio de las estrategias para mejorar la seguridad en Bogotá, uno de los puntos más críticos para los ciudadanos, las autoridades de Bogotá reportaron que más de 430 personas fueron capturadas durante los primeros ocho días de marzo, como resultado de operativos contra diferentes delitos en la ciudad.

Las capturas se realizaron en desarrollo de acciones coordinadas entre la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad, enfocadas en combatir fenómenos delictivos como el hurto, el tráfico de estupefacientes y otros delitos de alto impacto.

Según el balance oficial, varios de los detenidos ya tenían anotaciones judiciales, lo que evidencia la reincidencia de algunos delincuentes en la capital.

Herramientas, celulares y munición incautados

Durante los operativos también se logró la incautación de distintos elementos utilizados para cometer delitos. Entre ellos se encontraron herramientas, celulares, munición y un taxi presuntamente utilizado para actividades delictivas, los cuales quedaron en manos de las autoridades como material probatorio dentro de los procesos judiciales.

Las capturas se realizaron mediante controles en vía pública, operativos focalizados y labores de inteligencia en diferentes localidades.

¿Qué prontuario tienen los capturados?

Las acciones de las autoridades buscan impactar principalmente los delitos que más afectan la seguridad ciudadana en Bogotá. Entre los delitos que figuraban en la hoja de vida criminal de las personas capturadas destacan:

Hurto a personas

Hurto a vehículos

Tráfico de estupefacientes

Porte ilegal de armas

Receptación

Más capturas en 2026

Este balance correspondiente a la primera semana de marzo se suma a los resultados de febrero, cuando la ofensiva contra el crimen en Bogotá dejó más de 3.150 personas capturadas en operativos policiales contra diferentes redes delincuenciales.

Entre los capturados había presuntos extorsionistas, responsables de hurto de vehículos de alta gama y expendedores de droga.

Las autoridades indicaron que estos resultados forman parte de una estrategia integral para reducir los delitos de mayor impacto en la capital.

