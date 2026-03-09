Fuerte vendaval derribó una carpa durante asamblea en conjunto residencial de Suba

Momentos de pánico vivieron más de 200 residentes en Suba cuando un vendaval derribó la carpa durante una asamblea de copropietarios, dejando cuatro adultos y un menor lesionados. Foto: Archivo particular

Lo que comenzó como una reunión rutinaria entre vecinos terminó convertido en un momento de angustia que hoy circula en redes sociales. Más de 200 residentes de un conjunto residencial en la localidad de Suba vivieron momentos de pánico cuando un fuerte vendaval derribó la carpa bajo la que se realizaba una asamblea de copropietarios.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 7 de marzo en el conjunto residencial Mirador del Parque, ubicado cerca del CEFE Fontanar del Río, en el noroccidente de Bogotá. Los habitantes se encontraban reunidos para discutir asuntos administrativos del conjunto cuando el clima cambió de forma repentina.

En cuestión de minutos el cielo se oscureció y comenzó un fuerte aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento. Para continuar con la reunión y protegerse de la lluvia, muchos de los asistentes se refugiaron bajo una carpa instalada para este tipo de encuentros comunitarios.

#BOGOTÁ. La tarde de este 07MAR, fuerte ventarrón se llevó una carpa, donde se llevaba a cabo reunión de copropietarios en un conjunto residencial del b/Bilbao, loc/Suba. Cuerpo de Bomberos y personal de ambulancia atendieron la emergencia que dejo algunos lesionados con heridas… pic.twitter.com/yYMn9uyaNU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 7, 2026

Según relataron varios asistentes, el vendaval empezó a sacudir con fuerza la lona que cubría la reunión y la estructura metálica comenzó a moverse de forma peligrosa.

Algunos vecinos alcanzaron a notar que los tubos que sostenían la carpa empezaban a doblarse mientras el viento levantaba la lona con fuerza. Segundos después, la estructura cedió.

La carpa cayó sobre las sillas y sobre varias de las personas que se encontraban debajo, lo que desató gritos, carreras y confusión entre los asistentes. En los videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que los residentes intentan salir del lugar mientras la lluvia y el viento continúan azotando la zona.

Vecinos auxiliaron a los afectados

Tras el colapso de la estructura, varios vecinos reaccionaron rápidamente para ayudar a quienes habían quedado atrapados entre la lona, las sillas y los tubos metálicos.

Entre los mismos residentes comenzaron a organizar la evacuación y a prestar primeros auxilios a los afectados mientras se controlaba la situación.

¿Hubo personas heridas?

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro adultos y un menor de edad resultaron lesionados durante el incidente. Los afectados fueron trasladados al Hospital de Suba, donde recibieron atención médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Aunque el episodio generó gran preocupación entre los residentes del conjunto, las autoridades confirmaron que las personas afectadas se encuentran fuera de peligro.

Un llamado a revisar las condiciones de seguridad

Después del susto, varios habitantes del conjunto hicieron un llamado a revisar las condiciones de seguridad en este tipo de reuniones comunitarias.

Señalaron que, en una ciudad como Bogotá donde los cambios de clima pueden ser bruscos y los vientos intensos cada vez son más frecuentes, las estructuras temporales como carpas deberían contar con mayores controles técnicos para evitar emergencias similares.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.