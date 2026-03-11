Emergencia aérea en Bogotá: avión militar pidió regresar tras despegar de El Dorado

Imagen de referencia Foto: El Espectador - José Vargas

Momentos de tensión se registraron en las últimas horas, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana reportara problemas de control poco después del despegue. De acuerdo con comunicaciones de la torre de control, la tripulación del avión FAC5748 solicitó regresar al aeropuerto tras advertir que los controles de la aeronave se encontraban anormalmente duros durante el vuelo.

El piloto reportó dificultades

El Espectador tuvo acceso a la grabación de la torre, la cual se registró en el momento exacto de la emergencia. En la grabación se escucha el momento en que la tripulación informa la anomalía al controlador aéreo que se encontraba de turno.

Durante el contacto con los controladores, el piloto reportó: “Tenemos los controles demasiado duros en la aeronave. ¿Hay posibilidad de que nos autoricen un tráfico rectangular y aterrizar nuevamente en la pista 4 derecha?”.

La solicitud corresponde a un procedimiento utilizado cuando una aeronave presenta una condición técnica que requiere regresar al aeropuerto para aterrizar de forma segura.

Bajo esta misma línea,tras recibir el reporte, la torre de control autorizó inmediatamente el procedimiento solicitado por la tripulación. Según se escucha en el audio, los controladores confirmaron que el avión podía ingresar nuevamente al circuito de tráfico del aeropuerto y realizar la aproximación para aterrizar.

El intercambio entre el piloto, que se escuchaba tenso durante la maniobra, y la torre, incluyó instrucciones para efectuar el circuito y realizar el retorno hacia la pista 4 derecha de El Dorado.

Asimismo, personas que se encontraban en la terminal aérea le confirmaron a este diario las horas de angustia que pasaron, pues alcanzaron a ver como: “ese avión casi se estrella contra la terminal”.

Se trató de una situación de prioridad aérea

Aeronave pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana

¿Qué significa tener “controles duros” en una aeronave?

Fallas en sistemas hidráulicos

Problemas en superficies de control

Resistencia aerodinámica inesperada

Fallos mecánicos o de asistencia al control

Durante las comunicaciones también se advierte que el aeropuerto activó protocolos para manejar la situación.En la grabación se menciona que el aeropuerto se encontraba en operación condicionada por una aeronave en emergencia, lo que indica que la prioridad operativa fue otorgada al vuelo militar para garantizar un aterrizaje seguro. Este tipo de procedimientos es común cuando una aeronave presenta fallas técnicas o situaciones que podrían comprometer la seguridad del vuelo.El incidente involucró a la aeronave con matrícula, operada por la.Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del problema reportado durante el vuelo ni si el evento generó afectaciones adicionales en la operación del aeropuerto.Se espera que las autoridades aeronáuticas o la Fuerza Aérea entreguen un reporte técnico sobre lo ocurrido.En aviación, el términose utiliza cuando el piloto percibe que los sistemas de control de la aeronave —como el timón, los alerones o el elevador— requieren una fuerza anormal para maniobrar.Esta condición puede deberse a diferentes factores técnicos, entre ellos:Cuando ocurre, los pilotos suelen regresar al aeropuerto inmediatamente para evaluar la situación en tierra.

