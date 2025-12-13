Empieza el show de luces navideño en la Plaza de Bolívar: horarios y cómo asistir

La Ciudad Imaginada es un espectáculo que recorre el origen, la identidad y el futuro de Bogotá mediante arte digital, música cinemática y performances urbanas. Foto: Óscar Pérez

La Navidad ya se siente en cada rincón de la ciudad con las 600 actividades que el Distrito ha desplegado durante esta época especial. Uno de estos grandes eventos, tendrá lugar en la Plaza de Bolívar.

Se trata del espectáculo ‘Una Ciudad Imaginada’ que irá desde el 13 al 14 y del 17 al 23 de diciembre en horarios alternos a las 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m. La entrada es totalmente gratuita.

De acuerdo con la reseña presentada por la Secretaría de Cultura, La Ciudad recorre el origen, la identidad y el futuro de Bogotá mediante arte digital, música cinemática y performances urbanas. “Cuatro arquetipos —la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle— guían una travesía que combina mapping contemporáneo y una banda sonora que mezcla tradición y modernidad. El cierre, liderado por un ensamble femenino de percusión, eleva el pulso colectivo y celebra la esencia viva de la ciudad", detallan.

Pero este no será el único espectáculo inmersivo, la Plaza Cultural La Santamaría estará ‘Más allá de las nubes’, un cuento poético interpretado por 80 artistas, con funciones a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m., entre el 13 y 23 de diciembre.

Por si fuera poco en el Parque Metropolitano El Tunal se realizará ‘Un ritmo, muchas voces’, un montaje con música en vivo, mapping y acrobacias, con funciones a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m. Todas las presentaciones serán gratuitas hasta completar aforo.

Con esta agenda, el Distrito busca que cada localidad viva la Navidad con arte, deporte, tradición y espacios de encuentro que acerquen a las familias y fortalezcan los lazos entre los ciudadanos.

