Empresa Metro aperturó proceso para evaluar factibilidad de extensión de la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá recordó recientemente que desde el pasado 30 de diciembre publicaron en el SECOP II el proyecto de pliego de condiciones para realizar la consultoría especializada de los documentos en etapa de factibilidad presentados por la Empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), en el marco del proyecto de la extensión de la Línea 1 del Metro.

Esto no es más que mediante un proceso de selección abreviada (un mecanismo de contratación ágil), la Empresa Metro busca a alguien imparcial, como expertos, que evalúen si la propuesta de la firma china cumple con todos los requisitos técnicos, ambientales, sociales, prediales, jurídicos financieros y de riesgos, antes de darle luz verde a esta obra que tendrá un presupuesto oficial estimado de $4.576 millones y una duración aproximada de 6 meses.

Cabe recordar que la empresa CHEC -una de las empresas integrantes del Consorcio Metrolínea 1, que construye actualmente el Metro- propuso desarrollar la extensión a través de una alianza pública privada (APP). Esto significa que solo tendría un aporte máximo del 30% de recursos públicos, y el resto del costo de capital y operación tendría que ser recuperado a partir de las tarifas a los usuarios. “Esto es un reto financiero exigente, pues para el resto de la Primera Línea, todo el capital se soporta en aportes de la Nación y del Distrito”, sentenció Dario Hidalgo, experto en Movilidad.

Siguiendo con el proceso, una vez se escoja el consultor mediante convocatoria pública, junto a la EMB evaluarán el documento final de los estudios de factibilidad. Si el resultado es de interés para las partes, se iniciará un proceso de licitación pública para su adjudicación, en donde podrá participar CHEC como originador de la propuesta de iniciativa privada.

El diseño

La extensión añadirá 3,46 kilómetros de viaducto, que se empezarán a construir 80 metros después del extremo norte de la estación calle 72, desde el antiguo monumento a Los Héroes hasta la calle 100, añadiendo tres nuevas estaciones: estación 17 (calle 85), estación 18 (calle 92-Chicó) y estación 19 (Calle 100). Su impacto se sentirá en al menos ocho barrios de Chapinero y Usaquén, en los que habitan casi 60 mil personas, como Quinta Camacho, El Nogal, Antiguo Country, Polo, Chicó, La Castellana, Santa Bibiana y Pasadena.

El nuevo trazado integraría la Línea 1 con el corredor alimentador de la Avenida 68 en la Calle 100 y en la Avenida 1 de Mayo; adicionalmente permitiría la integración con el proyecto Regiotram del Norte en la Autopista Norte con Calle 94 y NQS; y ayudaría a descongestionar el nodo de la calle 72.

