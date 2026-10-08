La misión reunirá entre 20 y 25 empresas internacionales y más de 200 participantes locales. Los encuentros estarán orientados a identificar oportunidades comerciales,…

Entre 240 y 300 citas de negocios se proyectan para 2027 en Bogotá como parte de New Horizons, un programa de la Cámara Internacional de Dubái que llegará por primera vez a una ciudad de Latinoamérica. La iniciativa busca poner en contacto a empresas del emirato con compañías, inversionistas y otros actores del mercado para explorar oportunidades de expansión internacional.

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En 2027 Bogotá recibirá una misión de empresas de Dubái para buscar nuevos mercados

La misión reunirá entre 20 y 25 empresas internacionales y más de 200 participantes locales. Los encuentros estarán orientados a identificar oportunidades comerciales, establecer alianzas y facilitar conexiones con nuevos mercados.

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New Horizons hace parte de la estrategia de la Cámara Internacional de Dubái para acompañar a sus empresas en procesos de expansión fuera de su territorio. El programa incluye talleres y misiones comerciales en mercados considerados prioritarios.

¿Por qué Bogotá?

Bogotá fue escogida como sede de esta edición por factores como su infraestructura para eventos de gran magnitud, la disponibilidad de espacios para reuniones, su conectividad internacional y las características de su ecosistema empresarial.

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La llegada del programa a la capital fue articulada entre la oficina de la Cámara Internacional de Dubái en Colombia y el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá. Para las entidades involucradas, los encuentros representan una oportunidad para ampliar los vínculos comerciales entre empresas de Dubái y actores económicos de la región.

Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, destacó el alcance que pueden tener las reuniones previstas. “Cada una de estas citas de negocio es una semilla: una alianza, una inversión, una empresa que decide crecer con nosotros”, afirmó.

Con la realización de esta misión, Bogotá se convertirá en la primera ciudad latinoamericana en acoger New Horizons, en una agenda que busca conectar empresas de Dubái con nuevos mercados y formas de negocio.

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