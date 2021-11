En Bogotá solo se aplicarán vacunas de Pfizer para segundas dosis

En este momento, Bogotá no cuenta con dosis de Pfizer, por lo que la Secretaría de Salud está a la espera de que este miércoles o jueves lleguen nuevas vacunas, pero estas se destinarían exclusivamente para completar los esquemas que ya se iniciaron con esta marca.

“No va a haber vacunas de Pfizer para iniciar esquemas porque no vamos a tener más Pfizer en adelante, entonces no tendría ninguna lógica ponerles la primera dosis si no vamos a tener la segunda. Vean los problemas en que hemos estado para completar esquemas de Pfizer y en otro momento con Moderna”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Así mismo, el funcionario reiteró que si habrá dosis disponibles de este laboratorio para las mujeres embarazadas, pero no para primeras dosis de la población en general, a los que invitó a acudir a los centros de vacunación y aplicarse alguno de los otros biológicos (Astrazeneca, Sinovac y Moderna). “Bogotá va muy bien, nuestros indicadores siguen siendo muy tranquilos, con la vacunación podemos seguir reactivándonos con seguridad”, indicó Gómez.

En el caso de las terceras dosis, tanto del personal de la salud como de los mayores de 70 que recibieron dosis de Pfizer manifestó que su refuerzo se puede hacer con las vacunas de AstraZeneca y Moderna, en cualquiera de los 27 puntos habitados en la ciudad.

Mientras que con respecto al proceso que se inició este martes con el personal de la salud, señaló que “deben acercarse con su carné de vacunación y el carné laboral donde certifica que trabaja en alguna entidad de servicios de salud. Vamos a priorizar nuevamente puntos de vacunación dentro de las clínicas y hospitales”.

En Bogotá se han aplicado 10 millones de vacunas contra el Covid-19 de las cuales 5,2 millones han sido primeras dosis, 4,3 para completar esquemas y 216.527 de refuerzo, con las que la ciudad ha avanzado en el 72,2% de la cobertura útil (seis millones) a alcanzar.

En total, se han habilitado 27 puntos masivos, en centros comerciales y coliseos, a los que los ciudadanos pueden acudir sin importar cuál sea su régimen de salud.