En conjuntos residenciales de Bogotá también están robando bicicletas

En conjuntos residenciales de la localidad de Fontibón, en donde se supone hay sistemas de vigilancia y empresas de seguridad al tanto de lo que pasa, se están registrando robos de bicicletas que posteriormente serían vendidas por redes sociales. Los denunciantes aseguran que ni las administraciones de los conjuntos cerrados ni las empresas de seguridad dan respuesta por los hechos.

En diálogo con la W Radio, Juliana, residente de un multifamiliar de la localidad y la última víctima de este tipo de hurto, contó que dejó frente a su casa la bicicleta por 20 minutos y cuando se dispuso a guardarla el vehículo ya no estaba. Por lo cual, ella acudió a la administración y además de que no la dejaron observar los video grabados por las cámaras de seguridad le informaron que, “era la tercera del mes, como si normalizaran la situación. Me dijeron también que de pronto estaba por ahí. Me contestaron que no hay cámaras”, mencionó la mujer.

La víctima al ver que la administradora no atendía el caso decidió avisar a la Policía, pues lo curioso es que siempre pedían documentos y autorización para sacar las bicicletas del conjunto. “Me dijeron que al siguiente día venía la administradora, pero no llegó a tiempo y decidí avisarle a la Policía. La Sijin llegó desde temprano, no le mostraron los videos hasta que llegara la administradora. Le dijeron que iba a quedar en Fiscalía que no estaban colaborando”.

Álvaro también denunció que en horas de la madrugada algunos sujetos violaron la cerca eléctrica para ingresar al conjunto residencial y hurtar la bicicleta, además segura que hay negligencia por parte de la empresa de seguridad y de la administración. “La empresa de vigilancia se llama IMAN. Hay negligencia. La administradora defiende a la empresa de seguridad diciendo que ellos no responden por lo que haya en las áreas comunes”, contó el sujeto a la emisora.

Otro de los casos es el de Amanda, a quien le informaron que después de haber perdido su bicicleta “no van a responder nada y tampoco recibimos ningún apoyo por parte de la administradora. ¿Para qué pagamos una administración?”, cuestionó.

Por su parte, Mayra Velasco administradora del conjunto zona franca Fontibón dijo a la W que, “no son tres en un mes ni en una semana, es una mensual. No es que no respondamos por los robos. Estamos sufriendo de una inseguridad en el sector, no somos el único conjunto. Aquí en el conjunto no tenemos ‘bicicleteros”.

En lo corrido del año se han registrado 6.542 hurtos a bicicletas, el delito presenta una disminución de 8.5% al compararlo con el mismo periodo de tiempo de 2020 cuando se documentaron 7.146 casos, mientras que si se coteja con lo ocurrido en 2019 este delito presenta un aumento del 25.1% pues en dicho año se registraron 5.229 casos.

De enero a agosto las localidades en donde más se ha presentado este delito es Kennedy (1.003), Engativá (950), Suba (817), Bosa (664) y Fontibón (434). Las autoridades invitan para que la ciudadanía realice el registro de las bicicletas en el portal de Registro Bici Bogotá, esto permitiría que en caso de hurto se pueda acelerar el proceso de recuperación y posterior entrega al propietario.