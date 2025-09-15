Soacha suspenderá clases en colegios públicos por paro de conductores

Este martes 16 de septiembre habrá, al menos, siete puntos de concentración en las manifestaciones que se realizarán en Bogotá. Foto: Cristian Garavito

El Gobierno de Soacha anunció la suspensión de clases a toda la comunidad educativa este martes 16 de septiembre. La decisión se da luego de evaluar los posibles perjuicios en movilidad y seguridad que podría causar el paro de conductores anunciado para esta fecha en varios puntos de Bogotá.

Según anunciaron los organizadores de la manifestación, en Bogotá y sectores aledaños habrá este martes al menos siete puntos de concentración en los que se espera que lleguen miles de asistentes, entre motociclistas, conductores y peatones. Soacha, al evaluar ese panorama, decidió que la mejor opción sería optar por estrategias virtuales para seguir con el currículo académico.

“La medida se adopta con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y directivos docentes”, explicó la Alcaldía.

La medida, en principio, está dirigida para todas las instituciones de carácter público en Soacha, que según la Secretaría de Educación del municipio están divididas en 26 entidad, dos colegios y 67 sedes educativas.

Para los colegios privados la Alcaldía aclaró: “se recuerda que tienen autonomía para definir la continuidad de sus jornadas presenciales, debiendo evaluar la situación y priorizar la seguridad de sus estudiantes y docentes a fin de mitigar los efectos del paro en su comunidad educativa”.

Ante la suspensión de clases se informó que los establecimientos deberán implementar estrategias pedagógicas alternas, tales como clases virtuales, eventos asincrónicos y el avance de guías académicas. Por su parte, la Secretaría informó que durante toda la jornada de movilizaciones brindará acompañamiento a los planteles “para minimizar el impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo académico”.

El paro está previsto para iniciar a las 7:00 a.m. y de acuerdo a los organizadores podrá extenderse por varias horas en la capital colombiana.

Julián Forero, también conocido como el concejal “Fuchi”, explicó que al evento asistirán motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares, de plataformas de transporte, entre otros.

Dentro del pliego de razones, el cabildante argumentó la operación “sin control y sin autorización de las cámaras fotomulta, los comparendos que son una caja registradora contra el pueblo, los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores, los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales, las obras que están abandonadas y otras sin avances reales, las grúas y patios que se volvieron un negocio de mafias”, entre otros.

