En firme resolución que prohíbe el uso de celulares en colegios de Bogotá: ¿cómo funciona?

Según datos de la Secretaría de Educación, entre 2025 y 2026 encontraron que, en promedio, los menores usan diariamente el celular durante 9 horas y, durante clase, el 82 % lo usa para ver redes sociales o jugar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de la publicación del borrador del proyecto el 28 de agosto y recibir 29 comentarios, este 7 de septiembre, el Distrito firmó y dejó en firme la normativa que restringe el uso de celulares y otras pantallas en las aulas de colegios públicos y privados en Bogotá.

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La firma se realizó en el colegio público Jorge Mario Bergoglio, ubicado en la Ciudadela Cafam de Suba, donde la secretaria de Educación, Julia Rubiano, enfatizó la necesidad de esta prohibición para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. De ahí que la Resolución fuera bautizada como “(Re)conectarnos para aprender”.

Los cambios

La Resolución mantiene la prohibición del uso de celulares tanto en las aulas como en los descansos, salvo en las situaciones necesarias como el monitoreo de salud del estudiante, en casos de emergencia o que requiera ajustes y/o apoyos para garantizar su permanencia, participación y aprendizaje, por ejemplo, en alumnos con alguna discapacidad visual o auditiva.

Entonces, el uso del teléfono móvil, así como el de otras pantallas como tablets, computadores y televisores, será exclusivamente con fines educativos y se podrá usar sin límite de tiempo, pero con supervisión del docente, desde octavo grado, insistiendo, únicamente “para el desarrollo de una actividad o proyecto académico que así lo requiera”.

Mientras tanto, para ciclo 1 y prejardín, la Secretaría de Educación definió que los niños y niñas no tendrán acceso a ningún tipo de pantalla; en los grados jardín y transición será de máximo 30 minutos diarios; 1 hora en primaria; y 2 horas en 6.º y 7.º.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Resolución, ningún estudiante estará obligado a tener o llevar un teléfono móvil u otro dispositivo propio para participar en una actividad pedagógica. Ni tampoco, prohíbe su porte en la institución.

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Esta medida deberá empezar a regir en todas las instituciones educativas desde marzo de 2027, plazo que fijó la entidad distrital para que cada colegio implemente y garantice el cumplimiento de estas reglas.

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