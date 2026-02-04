Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

En flagrancia cayeron ladrones que pretendían robar joyería con mazos y taladros

El delito fue frustrado en el barrio Restrepo. Los cinco delincuentes tienen anotaciones judiciales.

Redacción Bogotá
04 de febrero de 2026 - 07:50 p. m.
Con apoyo del Halcón y las patrullas de vigilancia se frustró el hurto.
Foto: Policía de Bogotá
En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá frustró el hurto a una joyería en el barrio Restrepo (Antonio Nariño).

Cámaras de seguridad evidenciaron el momento en que cinco delincuentes que cubrían su rostro llegan al local comercial con herramientas para atravesar una de las paredes, logrando parcialmente su cometido, pues precisamente los ruidos alertaron a vecinos, quienes no dudaron en dar aviso a las autoridades.

Fue así como inició una persecución por los tejados de varias viviendas que contó con la vigilancia del helicóptero de la Policía. No fue sino hasta que se sintieron acorralados que finalmente dejaron de huir y fueron capturados.

En su poder, les fueron halladas las herramientas usadas como taladros, martillos, punteros, entre otros.

Los capturados, de edades entre los 27 y 51 años, presentan anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Además, uno de estos hombres contaba con más de 9 antecedentes por otros delitos.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va corrido del 2026, en esta localidad se ha logrado una reducción del 67% en el hurto a comercio y la captura de más de 40 personas por diferentes delitos.

