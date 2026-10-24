El concejal Juan David Quintero solicitó que el director de la entidad, Daniel García Cañón, y su equipo directivo sean apartados de las actuaciones relacionadas con la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, tras formular una serie de…

La controversia por la administración del estadio El Campín sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la discusión no gira únicamente alrededor del deterioro de la gramilla o de los presuntos incumplimientos de la concesionaria Sencia, sino de la gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

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¿En la cuerda floja el director del IDRD? Polémica por El Campín desata nuevo enfrentamiento

El concejal Juan David Quintero solicitó que el director de la entidad, Daniel García Cañón, y su equipo directivo sean apartados de las actuaciones relacionadas con la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, tras formular una serie de cuestionamientos sobre la ejecución y supervisión del contrato.

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La petición provocó una respuesta del funcionario, quien negó las presuntas irregularidades, defendió las decisiones adoptadas por el Instituto y anunció que acudirá a las instancias legales para que se evalúen las afirmaciones que, a su juicio, podrían constituir injuria o calumnia.

El enfrentamiento ocurre mientras la concesión del estadio permanece bajo la lupa de los organismos de control y el IDRD adelanta un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia por el estado de la cancha.

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¿Por qué piden apartar al director del IDRD?

La solicitud del concejal Quintero se fundamenta en cinco cuestionamientos relacionados con la ejecución de la APP de El Campín, entre ellos un pago de más de $26.000 millones, las modificaciones al contrato, la supervisión de la concesión y presuntos conflictos de interés.

Durante su pronunciamiento, el cabildante aseguró que no tiene confianza en la independencia ni en la transparencia del director y su equipo frente a las decisiones relacionadas con la concesionaria.

“Por eso solicito la suspensión inmediata del director y su equipo directivo en todo lo relacionado con Celsia”, manifestó.

Quintero también pidió al alcalde Carlos Fernando Galán conformar una comisión especial que garantice la independencia de las decisiones relacionadas con el proyecto.

El concejal aclaró que respalda el modelo de asociaciones público-privadas, pero considera que la participación de empresas en proyectos de infraestructura debe estar acompañada de garantías de transparencia y vigilancia institucional.

Por ahora, se trata de una solicitud política del cabildante y no de una decisión administrativa o disciplinaria que implique la suspensión del director.

El pago de COP 26.000 millones que desató los cuestionamientos

Uno de los principales puntos de controversia es un pago de aproximadamente COP 26.101 millones realizado en octubre de 2024 y relacionado con los costos de estructuración de la APP.

Según Quintero, el director del IDRD habría firmado un contrato con diferencias frente a la minuta publicada durante la adjudicación, lo que, en su criterio, habría permitido reconocer recursos a una empresa vinculada con la originación del proyecto.

El concejal sostuvo que esa operación podría contrariar las disposiciones legales que regulan las APP e incluso ameritar una revisión por parte de las autoridades judiciales.

García rechazó esa interpretación y aseguró que los recursos no fueron desembolsados por el Distrito, sino que correspondieron a una transacción entre empresas privadas.

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“Sobre los 26.000 millones de pesos, el Distrito no desembolsó esos recursos, fue un pago entre dos empresas privadas, Celsia y APP CDEC”, explicó.

El director agregó que el reconocimiento de esos costos estaba contemplado desde agosto de 2023, antes de la adjudicación y firma del contrato, y que el asunto fue explicado a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025, con los respectivos soportes.

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También reconoció que cualquier diferencia entre los documentos contractuales puede ser examinada por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha informado de una decisión judicial o de un organismo de control que haya determinado la existencia de una irregularidad en ese pago.

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Las críticas por la vigilancia del contrato y la construcción del estadio

Otro de los cuestionamientos de Quintero está relacionado con el tiempo que habría tardado el IDRD en iniciar actuaciones sancionatorias frente a los presuntos incumplimientos del concesionario. El concejal señaló que, pese a las controversias registradas durante la ejecución del contrato, solo recientemente se formalizó un procedimiento de esta naturaleza.

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García respondió que la entidad debía agotar las etapas establecidas contractualmente antes de iniciar una actuación sancionatoria.

Según explicó, el procedimiento exige formular requerimientos, permitir la respuesta del contratista, cumplir un periodo para subsanar los incumplimientos y contar con un informe de interventoría que sustente la actuación.“Saltarnos esos pasos habría puesto en riesgo la validez del procedimiento”, sostuvo.

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El director también rechazó los señalamientos sobre una presunta delegación indebida de la supervisión contractual. De acuerdo con lo que afirmó, la interventoría constituye un mecanismo de seguimiento especializado, pero el Instituto conserva sus competencias de vigilancia y control, así como la supervisión del contrato de interventoría. Las diferencias también alcanzaron las modificaciones al proyecto del estadio.

Quintero cuestionó un otrosí contractual que, según su denuncia, habría permitido sustituir una remodelación por la construcción de un nuevo escenario, además de aumentar su capacidad y mejorar los ingresos futuros del concesionario.

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García respondió que la construcción de un estadio nuevo ya estaba contemplada en el proyecto adjudicado en 2023. Por esa razón, sostuvo que no es correcto afirmar que se modificó el objeto del contrato y defendió que los ajustes posteriores cuentan con sustento jurídico, técnico y financiero.

Denuncian una presunta puerta giratoria entre el IDRD y la concesión

Uno de los señalamientos más delicados del concejal tiene que ver con posibles conflictos de interés. Quintero aseguró que existen elementos para investigar una presunta puerta giratoria entre funcionarios que participaron en la estructuración de la APP desde el IDRD y personas que posteriormente habrían ocupado cargos directivos en empresas vinculadas con el proyecto.

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El cabildante señaló que continúa revisando si otros funcionarios pudieron participar en esa práctica.Frente a estas afirmaciones, García manifestó que cualquier posible incompatibilidad debe investigarse a partir de documentos, nombres, fechas y pruebas concretas.

Asimismo, aseguró que la entidad está dispuesta a entregar la información requerida por las autoridades y que, si tiene conocimiento de un posible conflicto de interés, lo pondrá en conocimiento de las instancias competentes.

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Daniel García anuncia acciones legales contra las acusaciones

Tras responder a los cuestionamientos, el director del IDRD anunció que acudirá a las instancias legales competentes para evaluar las afirmaciones realizadas en su contra. García sostuvo que respeta el ejercicio del control político, pero considera que algunas acusaciones comprometen su integridad y la de los directivos de la entidad sin que exista una responsabilidad demostrada.

“Una cosa es ejercer control político, el cual respeto plenamente, y otra muy distinta es presentar sospechas como si fueran responsabilidades demostradas”, señaló.

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El funcionario agregó que buscará proteger su buen nombre y el de su equipo mediante las acciones legales que correspondan.“Defenderé nuestra gestión y acudiré a las instancias legales correspondientes”, reiteró.

En medio de este escenario, la petición de apartar al director del IDRD agrega presión política sobre la administración distrital. La decisión de adoptar o no medidas frente a los cuestionamientos deberá distinguirse de las investigaciones en curso, cuyos resultados todavía están pendientes.

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Mientras tanto, García mantiene su defensa de la gestión institucional y el concejal Quintero insiste en que las decisiones relacionadas con la concesión deben contar con mayores garantías de independencia y transparencia.

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