En presunto allanamiento irregular policías se habrían llevado $15 millones

En el municipio de Soacha se habrían presentado tres allanamientos para capturar a seis personas que supuestamente cometieron un homicidio en el mes de mayo. Familiares de los capturados y un líder comunitario denuncian que algunos policías no contaban con sus uniformes e insignias de identificación y que habrían aprovechado para llevarse $15 millones, joyas y un arma de fuego que contaba con la documentación reglamentaria para la tenencia..

Franklin Hernández, uno de los aprehendidos que quedó en libertad, contó a Noticas Caracol que a él lo capturan por el delito de porte ilegal y fabricación de armas, pero, según él, ellos no tenían en su poder el arma y los policías pudieron verificar la legalidad del arma por medio del número de serie del elemento.

De igual manera, indica que los uniformados no contaban con las ordenes de captura para el procedimiento en donde las seis personas fueron detenidas. Hernández destaca que en medio del procedimiento los uniformados se llevaron joyas, elementos del arma incautada y dinero en efectivo.

“Ellos todo el tiempo estuvieron diciendo que los elementos les servían, les parecían bonitos y que era lo que estaban buscando”, resaltó el joven al noticiero. Por las presuntas irregularidades, las personas intentaron grabar con los celulares. Sin embargo, resaltan que los policías afirmaron que eso no se podía hacer, por lo que también decomisaron los móviles de los implicados.

Denuncian procedimiento irregular de la Policía en Soacha y pérdida de un dinero en efectivo

Según denuncia Hernández, los uniformados habrían devuelto cerca de un millón de pesos, pero todos los billetes entregados tienen el mismo número de serie, por lo que serían falsos. Por su parte, Adán Hernández, líder comunitario y familiar de las víctimas, destaca que no todos los uniformados portaban los elementos de identificación. “Deben venir plenamente identificados con sus prendas y escarapelas, cosa que no sucede, como se puede observar (en los videos) al momento de ingreso de las personas”, dijo.

Según Adán, los policías tuvieron por más de dos horas retenidos a sus familiares para que él hiciera presencia en el establecimiento comercial. “¿Con qué fin si yo no tengo orden de captura?”, cuestionó el sujeto. El líder también menciona que este operativo se dio presuntamente por las labores que él realiza en materia de seguridad en el territorio, pues “yo me he convertido en objetivo de alto valor para las instituciones con las que he trabajo, porque he trabajado con Secretaría de Gobierno y Alcaldía para mejorar la percepción de seguridad de nuestro territorio”, afirmo Adán.

Por este caso, el comandante de la Policía de Soacha, coronel Livio Germán Castillo, afirmó que se capturaron a tres personas por el delito de porte y fabricación de armas de fuego. “Es de resaltar que todos los procedimientos que realiza la Policía son gracias a la información de los ciudadanos”, resaltó. De las seis personas capturadas, tres se encuentran en libertad y los restantes están a la espera de su judicialización.