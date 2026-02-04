¿En Soacha, Chía, Mosquera, Cota y más municipios hay Día sin carro el jueves 5 de febrero?

Vías de Chía Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este jueves 5 de febrero, se realizará una nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, donde se estima que más de 3.180.000 vehículos particulares y aproximadamente 521.000 motocicletas dejen de circular en la ciudad.

La medida que se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000 se llevará a cabo durante 16 horas, entre las 5:00 a. m. - 9:00 p.m.

Para garantizar un óptimo servicio del sistema integrado de transporte público ante la alta demanda, Transmilenio dispondrá del 100 % de su flota troncal y zonal, extendiendo la oferta de frecuencias en las horas pico.

De igual manera, Bogotá contará con 683 kilómetros de ciclorrutas disponibles, 9.581 kilómetros de andenes, 88,5 kilómetros de vías habilitadas para ciclovía y 3.300 bicicletas del Sistema de Bicicletas Compartidas.

¿Hay Día sin carro en municipios aledaños?

Aunque años anteriores algunos municipios de Cundinamarca (Chía, Soacha, Sopó, entre otros) se han sumado a esta jornada en Bogotá, para esta ocasión no será así. El Espectador consultó con la Gobernación e indicaron que este día solo aplicará para la capital.

Asimismo, Chía y Soacha confirmaron a este diario que tampoco aplicarán el Día sin carro y sin moto en sus municipios.

¿Qué vehículos están exentos?

Vehículos de emergencia.

Vehículos de transporte de valores.

Rutas escolares.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Vehículos de control del tráfico.

Grúas.

Vehículos de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Vehículos militares, de Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados al control operacional y mantenimiento del SITP.

Vehículos destinados al control de emisiones y vertimientos.

Vehículos y motos eléctricas o cero emisiones.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad o para el transporte de ellos.

Motos de vigilancia y seguridad privada.

Evite la multa

Recuerde que si incumple la medida del Día sin carro y sin moto, la multa estipulada en el Código Nacional de Tránsito es de COP 633.000.

