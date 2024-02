En UCI, hospitalizados y en aislamiento: el parte médico de cadetes de la Escuela Militar

El mayor general Carlos Rincón director del Hospital Militar, entregó el parte médico de los 268 alumnos que se encuentran inmersos en un brote de infección respiratoria aguda en la Escuela Militar de Cadetes. Todos fueron divididos en distintos grupos de acuerdo a la gravedad de los síntomas.

“Tenemos en este momento en las instalaciones del Hospital Militar a tres alumnos hospitalizados, tres de ellos en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), están recibiendo soporte ventilatorio invasivo, con unos muy buenos índices de oxigenación en una condición clínica estable, con un soporte vasopresor a bajas dosis y con un pronóstico reservado que esperamos evolucione favorablemente”, dijo Rincón frente a los casos más graves.

Por otra parte, en el área de hospitalización hay dos alumnos con infecciones respiratorias sin neumonía, quienes estarían respondiendo satisfactoriamente al tratamiento antiviral y antibiótico instaurado, según informó el director del hospital.

“Respecto nuestros alumnos ubicados en la Escuela Militar de Cadetes, después del trabajo del equipo de respuesta inmediata de epidemiología de la Dirección de Sanidad, se definieron tres áreas de aislamiento dentro de la Escuela, de acuerdo a la severidad o gravedad de los síntomas respiratorios en la población que se examinó y se aisló”, mencionó Rincón.

Esta es la situación en la Escuela Militar de Cadetes

En el área de aislamiento n.° 1, hay 12 pacientes internados en la enfermería, quienes presentan síntomas moderaros respiratorios, no tienen fiebre y las radiografías de tórax no muestran neumonía, y según el mayor Rincón, están recibiendo terapia antimicrobiana con una adecuada evolución clínica.

En la segunda área están en aislamiento 84 pacientes con síntomas respiratorios leves, a quienes estarían monitoreando constantemente un equipo que le ha hecho seguimiento al deterioro de los síntomas, presencia de fiebre o saturación. Todos se encuentran estables y recibiendo tratamiento sintomático, según las Fuerzas Militares.

En cuanto a los 168 alumnos restantes, están en la tercera área de aislamiento, “completamente asintomáticos, pero se encuentran allí por haber compartido áreas de alojamiento y alimentación con los casos positivos, lo que nos obliga a hacer una monitoria estricta para ver si hay aparición de síntomas”, agregó Rincón.

Medidas por brote de infección respiratoria en Escuela Militar

Una de las primeras medidas que se tomó cuando los distintos miembros de la escuela comenzaron a presentar síntomas fue tomar clases virtuales. Seguido de la cuarentena que inició este lunes y va hasta el 14 de febrero de 2024 para los casos expuestos.

“La recomendación al director de la escuela es prorrogar esta virtualidad hasta el fin de semana para que completemos siete días, que es el curso de evolución de la enfermedad en el que empiezan a desaparecer síntomas y no detectemos nuevos casos de infección respiración aguda en el grupo de alumnos”, dijo el mayor Rincón.

El director del Hospital Militar recordó que “hace cuatro años estábamos viviendo condiciones similares, pero hace cuatro años éramos disciplinados y estrictos en autoaislarnos, también con el uso de tapabocas, el lavado de manos y en mantener la distancia social, y estas son medidas claves que se han venido dejando de lado”, agregó.

Rincón recalcó que la influenza es una infección que presenta picos en distintas épocas del año, y que en Colombia tenemos dos picos que son a comienzo de año entre marzo y abril y otro en septiembre. Por su parte, Gerson Orlando Bermont, secretario de Ambiente de Bogotá, también se pronunció.

“La presencia de estos casos no debe ser una situación de alarma para la población general. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente circula este virus en Colombia, es importante recordar la importancia de mantener espacios bien ventilados, usar el tapabocas cuando se presentan y vacunarse contra influenza y Covid 19 según las indicaciones”, recomendó Bermont.

Cristopher Blanco, el cadete que murió por neumonía severa

Lastimosamente, la alerta del brote de infecciones respiratorias inició después de que uno de los alumnos perdiera la vida el pasado sábado 3 de febrero. Se trata de Cristopher Blanco, quien fue trasladado ese día de la escuela al Hospital Militar, en donde falleció tres horas después.

Así lo informó el director del hospital, quien mencionó que Blanco murió por un cuadro de neumonía aguda severa, acompañada de una falla multiorgánica, “desafortunadamente a pesar de todos los esfuerzos que realizó el personal de emergencia y de cuidado crítico, el paciente falleció”, mencionó Rincón.

Y agregó que esa noche en la que falleció el cadete, lograron identificar que en la Escuela hay un “virus de la influenza tipo A y una coinfección asociada por una bacteria conocida como el streptococcus pyogenes que es muy frecuente en este tipo de infecciones severas, sobre todo en este tipo de pacientes jóvenes que no presentan una comorbilidad”, agregó el director.

Frente a la lamentable situación, Leidy Vásquez, mamá de Cristopher Blanco, denunció en Revista Semana que su hijo no había sido medicado adecuadamente. La mujer relató que los síntomas reportados por su hijo incluían fiebre y tos.

Incluso, Vásquez afirma que el Ejército le solicitó a Cristopher presentar pruebas físicas en las cuales, según ella, pudo haber empeorado su estado de salud. “Lo sometieron a pruebas de natación y el agua fría pudo deteriorar la salud de mi hijo”, contó Leidy en Semana.

Incluso, la mujer señala que el joven había sido valorado en la enfermería de la Escuela Militar, pero que allí no le proporcionaron los medicamentos adecuados para la enfermedad de Blanco.

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, mencionó la mamá del cadete.

Por su parte, el Ejército emitió un comunicado de prensa donde afirma que “de manera inmediata, la inspección del Ejército envió una comisión, con el fin de realizar una verificación que permita esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se presentaron los hechos”. Sin embargo, la institución no ha mencionado más información respecto a la muerte del cadete.

