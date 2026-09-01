En un retén: así cayó sujeto buscado por el homicidio de un joven en un atraco

El sujeto era buscado por el asesinato de un ciudadano en medio de un hurto en el centro. Foto: Policía de Bogotá

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En medio de labores de patrullaje rutinarias en puntos críticos, uniformados de la Policía de Bogotá identificaron un vehículo que circulaba de manera sospechosa en el centro de Bogotá. Al ser detenido, el conductor presentó unos documentos alterados, pues se trataba de un presunto homicida con una orden de captura vigente emitida por un juzgado de ejecución de penas.

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A responder por homicidio

La investigación apunta a que el hombre estaría relacionado con un atraco ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en la calle 19 con carrera 4. De acuerdo con las autoridades, habría ingresado al lugar junto con otra persona para hurtarle $4 millones a un ciudadano.

Durante el forcejeo, la víctima recibió un disparo y murió. La Policía también investiga si el vehículo en el que huyeron los responsables del hecho corresponde al mismo que fue inmovilizado durante la captura.

¿Qué sigue?

El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente junto con el vehículo inmovilizado, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.

El hombre podría enfrentar varias décadas de prisión, pues el homicidio agravado contempla penas de entre 400 y 600 meses de cárcel (33 a 50 años). A esto se sumaría la eventual condena por tentativa de homicidio y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por el hurto.

De acuerdo con cifras entregadas por la Policía, en lo corrido de 2026 los homicidios en Bogotá han disminuido 8 %, con 58 casos menos frente al mismo periodo de 2025. Además, 184 personas han sido capturadas por este delito.

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