Mapa electoral de Bogotá: así votó cada localidad en la segunda vuelta

AME2780. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/06/2026.- Personas asisten al puesto de votación de Corferias durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que elegirá quien gobernará a Colombia en el periodo 2026-2030 este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza Foto: EFE - Natalia Pedraza

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Mientras Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en las urnas a nivel nacional, la capital respaldó mayoritariamente a Iván Cepeda y consolidó una geografía electoral que evidencia una ciudad cada vez más dividida entre dos modelos políticos.

Según los resultados oficiales de la Registraduría, Cepeda obtuvo en Bogotá 2.227.406 votos, frente a 1.918.033 de De la Espriella. La diferencia fue de 309.373 sufragios.

Más allá del resultado general, el mapa por localidades permite entender cómo se distribuyó el voto en la ciudad y confirma un fenómeno que se viene consolidando desde hace varios ciclos electorales: un sur mayoritariamente progresista y un norte inclinado hacia posiciones más conservadoras.

El sur volvió a respaldar al Pacto Histórico

Iván Cepeda ganó en 13 de las 20 localidades urbanas de Bogotá, además de Sumapaz y la circunscripción de cárceles.

Sus mayores fortalezas estuvieron en las localidades más pobladas del sur y el occidente de la ciudad.

La diferencia más amplia se registró en Bosa, donde obtuvo 237.186 votos frente a 111.754 de De la Espriella, una ventaja de 125.432 sufragios.

Le siguió Ciudad Bolívar, donde alcanzó 209.367 votos frente a 92.102 de su rival, ampliando la diferencia a 117.265 apoyos.

También consiguió victorias contundentes en Usme, con 127.212 votos frente a 49.194; San Cristóbal, con 135.244 frente a 59.481; Rafael Uribe Uribe, con 114.583 frente a 65.817; y Santa Fe, donde prácticamente duplicó la votación de su contendor al obtener 39.609 apoyos frente a 19.566.

Kennedy, la segunda localidad más votante de la ciudad, también se inclinó por el candidato del Pacto Histórico. Allí Cepeda obtuvo 294.889 votos frente a 228.689 de De la Espriella.

Además ganó en Tunjuelito, Antonio Nariño, Engativá, Corferias, La Candelaria, Los Mártires y la localidad rural de Sumapaz.

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El norte y parte del centro se mantuvieron con De la Espriella

Abelardo de la Espriella se impuso en ocho localidades y concentró sus mejores resultados en sectores de ingresos medios y altos.

Su principal fortín fue Usaquén, donde obtuvo 221.397 votos frente a 101.004 de Cepeda. La diferencia fue de 120.393 sufragios, la más alta registrada para cualquiera de los dos candidatos en toda Bogotá.

También ganó con claridad en Suba, la localidad más votante de la capital, donde alcanzó 342.207 apoyos frente a 271.542 del candidato progresista.

Chapinero fue otra de sus fortalezas. Allí obtuvo 53.759 votos frente a 30.420 de Cepeda.

Lo mismo ocurrió en Barrios Unidos, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo.

Las localidades donde la contienda fue voto a voto

Aunque el mapa general muestra una ciudad dividida, varias localidades registraron resultados muy cerrados.

La disputa más apretada se produjo en Antonio Nariño, donde Cepeda ganó por apenas 1.141 votos tras obtener 35.142 apoyos frente a 34.001 de De la Espriella.

Corferias también mostró un resultado estrecho. Allí la diferencia fue de apenas 1.182 votos.

En Engativá, una de las localidades con mayor peso electoral de Bogotá, Cepeda logró imponerse por solo 3.131 votos, luego de obtener 225.283 sufragios frente a 222.152 de su rival.

Los Mártires también terminó siendo una de las localidades más equilibradas de la jornada, con una diferencia inferior a 2.200 votos.

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Suba y Kennedy volvieron a definir buena parte de la elección

La elección también dejó claro dónde está el peso electoral de Bogotá.

Suba fue la localidad con mayor participación, al registrar 632.728 votos.

Le siguió Kennedy con 538.951 sufragios.

Posteriormente aparecen Engativá (461.929), Bosa (358.349), Usaquén (332.173) y Ciudad Bolívar (309.888).

Estas seis localidades concentraron cerca de la mitad de toda la votación registrada en la capital y volvieron a demostrar que cualquier campaña que aspire a ganar Bogotá necesita construir allí sus principales bastiones.

El voto en blanco perdió fuerza, pero sigue concentrado en las localidades más pobladas

El voto en blanco sumó 90.867 sufragios en Bogotá.

Las mayores concentraciones se registraron en Suba (15.350 votos), Engativá (11.315), Kennedy (11.008), Bosa (5.770), Fontibón (5.954) y Ciudad Bolívar (4.681).

Aunque su peso porcentual fue reducido frente al total de la votación, estas cifras muestran que una parte de los electores sigue sin sentirse representada por los proyectos políticos que dominaron la segunda vuelta.

Una ciudad partida en dos

Los resultados de la segunda vuelta presidencial dejan una fotografía conocida, pero cada vez más marcada. Mientras el sur y las localidades populares continúan respaldando mayoritariamente opciones progresistas, el norte y varios sectores de ingresos medios y altos mantienen su preferencia por propuestas conservadoras.

Bogotá volvió a diferenciarse del resultado nacional y ratificó una tendencia que se ha profundizado durante la última década: una ciudad donde las preferencias políticas parecen seguir cada vez más la geografía urbana y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes.

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