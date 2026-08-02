En video: presuntos colados, al parecer ebrios, agredieron a vigilantes de Transmilenio

El ataque contra el guarda quedó registrado en cámaras de seguridad de la estación Universidades–City U. Foto: Archivo particular

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Un guarda de seguridad de Transmilenio fue golpeado con puños y patadas por dos hombres que, presuntamente, habían ingresado al sistema sin pagar el pasaje y se encontraban, al parecer, en estado de embriaguez.

El ataque ocurrió en la noche del 31 de julio en la estación Universidades–City U, en el centro de Bogotá, y quedó registrado en las cámaras de seguridad del sistema.

De acuerdo con la información conocida, los sujetos habrían ingresado de manera irregular y, tras recibir un llamado de atención por parte del personal de vigilancia, arremetieron contra uno de los guardas hasta derribarlo.

En redes sociales también se señaló que el episodio habría comenzado en la estación Las Aguas, donde los hombres presuntamente evadieron el pago, y terminó en Universidades. Sin embargo, Transmilenio únicamente confirmó que la agresión se presentó en esta última estación.

Transmilenio rechazó la agresión

La empresa informó que, una vez conoció los hechos, activó los protocolos de atención y seguridad para el personal afectado.

“Transmilenio rechaza cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema”, señaló la entidad, que destacó la labor de los equipos operativos y de vigilancia para el funcionamiento del transporte público.

Según la información preliminar entregada por la empresa, la confrontación ocurrió después de que los guardas llamaran la atención a varias personas que habrían ingresado sin validar el pasaje.

La entidad pidió a la ciudadanía resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, y recordó que los usuarios deben cumplir el Manual de la Comunidad Usuaria y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Concejal pide capturar a los agresores

Tras conocer las imágenes, el concejal Juan David Quintero rechazó el ataque y pidió la intervención urgente de la Policía de Bogotá.

“Terrible lo que sucede en TransMilenio, estos sujetos se treparon al techo para colarse y, para colmo, cogieron a patadas a un guardia. Pido urgentemente a la Policía capturar a estos delincuentes”, manifestó el cabildante en sus redes sociales.

El episodio se conoce un día después de que Quintero propusiera al presidente electo la creación de un cuerpo especializado para atender los delitos y hechos de violencia en TransMilenio y en la futura operación del Metro de Bogotá.

La iniciativa, denominada Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC), buscaría articular a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía y las autoridades distritales para atender hurtos, agresiones, vandalismo, daños a la infraestructura, amenazas y bloqueos dentro de los sistemas de transporte masivo.

Según el concejal, el grupo tendría carácter permanente y permitiría agilizar los procedimientos judiciales en casos de flagrancia. También pidió convocar una mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Policía, la Fiscalía y los operadores del transporte público para evaluar la propuesta.

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