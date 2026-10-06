Un nuevo caso, difundido en las últimas horas y que quedó registrado en video, dejó en evidencia cómo tres hombres salen de zonas oscuras y arbustos para abalanzarse contra los usuarios, derribarlos y arrebatarles sus vehículos en cuestión de segundos aprovechando la oscuridad y la ausencia de autoridades.

El paso por los túneles de la ciclorruta de la Avenida 26 se ha convertido en un escenario de riesgo para quienes se mueven en bicicleta o patineta este concurrido correror, particularmente en horas de la noche.

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En video quedó registrado nuevo intento de robo a ciclista en la ciclorruta de la 26

El video da cuenta del momento en que la víctima, quien conduce una bicicleta eléctrica, es interceptada por tres sujetos en cercanía de la intersección de la calle 26 con Av. Boyacá. Poco o nada puede hacer: los ladrones lo derriban y el hombre sale a correr para proteger su integridad y se atraviesa en el carril de exclusivo de Transmilenio.

#BOGOTÁ. Denuncian un intento de atraco en la salida del túnel de la ciclorruta de la Calle 26 con Av. Boyacá. Se pide transitar con precaución por esta zona debido a los constantes hurtos y hechos de violencia que han dejado varias personas lesionadas. pic.twitter.com/kRPwqTAGAZ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 5, 2026

Al parecer el hombre activó un control remoto para bloquear el vehículo, razón por la cual los atracadores abandonaron el vehículo y escaparon hacia diferentes direcciones. Finalmente, el hombre quedó con su vehículo mientras los tres sujetos lograron escapar.

Falta de autoridades

En ese escenario, la reiteración de los atracos mantiene en alerta a la comunidad ciclista. El problema, denuncian de forma recurrente los ciudadanos, se agrava al caer la tarde, cuando la vigilancia institucional se reduce de manera drástica.

A las quejas por la ausencia de patrullajes constantes se suma el mal estado de la iluminación y la estructura de los pasos subterráneos, en los que se reportan inundaciones constantemente, factores que crean puntos ciegos aprovechados por los delincuentes para acechar a los biciusuarios solitarios.

Ante este panorama, los ciudadanos exigen al Distrito y a la Policía Metropolitana reforzar los controles nocturnos y mejorar las condiciones físicas de estos tramos viales, mientras las grabaciones de las propias víctimas continúan circulando como el único registro tangible de una inseguridad que no da tregua sobre el asfalto.