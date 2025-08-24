Lanzan recomendaciones por riesgo de incendios forestales en Cundinamarca

Pasadas las 10:00 a.m. del miércoles 22 de enero, se reportó un incendio forestal de gran magnitud en el sector del Boquerón, en zona limítrofe de los municipios de Chía y Tabio, en Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Soacha

Los vientos de agosto se encuentran en pleno auge y por eso las recomendaciones para evitar incendios forestales no sobran. Debido a la fuerza de estas corrientes de aire, el riesgo de conflagración incrementa, sobre todo en terrenos en donde las quemas son utilizadas como una herramienta de expansión agrícola.

Frente a este panorama, la Corporación Autónoma de Cundinamarca lanzó una campaña de advertencia para que los pobladores de zonas rurales del departamento se abstengan de realizar estas prácticas, sobre todo en temporadas de viento como las actuales.

“Queremos hacer un llamado de atención a la ciudadanía, porque más del 90 % de los incendios forestales son provocados por el hombre. Es una cifra alarmante que tiene como principales causas las quemas no autorizadas, los descuidos y las prácticas agrícolas mal manejadas, que se vuelven aún más riesgosas en esta temporada de vientos”, señaló Andrés Mauricio Garzón, asesor de Gestión de emergencias ambientales de la CAR.

Desde el año 2024 a la fecha, la CAR ha registrado 470 incendios forestales y una afectación total de 1781,33 hectáreas en áreas protegidas de importancia ambiental, cuyas principales causas siguen siendo acciones humanas como quemas no autorizadas para preparar suelos, fogatas, manejo inadecuado de residuos y prácticas agrícolas riesgosas.

La autoridad ambiental retiró que provocar un incendio forestal, aún por desconocimiento, constituye una infracción ambiental grave con sanciones económicas, suspensión de actividades, compensación de árboles y, en algunos casos, un delito penal.

“La prevención es responsabilidad de todos. Necesitamos unirnos como comunidad y entender que el cuidado del medio ambiente es una tarea compartida. Evitar las quemas no solo protege los ecosistemas, también protege nuestras propias vidas”, concluyó Garzón.

Asimismo, la advertencia cobija el uso de pólvora, la exposición de botellas, vidrios u objetos reflectantes al sol (pueden generar efecto lupa y provocar llamas) y la realización de intervenciones de vegetación sin autorización. Los residuos mal manejados pueden convertirse en material combustible.

En vista de todo lo anterior, la CAR recordó que las denuncias oportunas de quemas ilegales pueden evitar emergencias y proteger a tiempo los recursos naturales.

