Tras 26 años Soacha tiene nuevo POT y luz verde para un parque donde transformar residuos

Actualmente los residuos de Soacha se disponen en el relleno de Mondoñedo. La idea con el nuevo POT de Soacha, a futuro, es crear un espacio donde transformar los residuos inorgánicos en energía, explicó el alcalde. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tuvieron que pasar 26 años para que Soacha actualizara su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El Concejo Municipal aprobó la nueva hoja de ruta con la que el municipio busca ordenar un crecimiento que, durante más de dos décadas, avanzó bajo un instrumento que no respondía a su realidad urbana, ambiental y poblacional.

“Tuvieron que pasar 26 años para que la sexta ciudad poblacional en Colombia tuviera una visión de territorio, tuviera una vocación territorial que garantice el desarrollo económico para quienes habitamos estas seis comunas y estos dos corregimientos”, señaló el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’.

El mandatario aseguró que el nuevo POT no solo permitirá proyectar el crecimiento de Soacha, sino comenzar a reorganizar sectores que se desarrollaron durante años, sin una planificación acorde con la expansión del municipio.

“El nuevo POT le permitirá a Soacha no solo tener una visión del futuro de su desarrollo planificado, sino también la reorganización de lo que ha generado la falta de planificación, el crecimiento desorganizado y la falta de una visión clara de hacia dónde va nuestra ciudad”, agregó.

El parque de residuos que encendió la discusión

La aprobación, sin embargo, llega después de semanas de debate alrededor de uno de los puntos más polémicos del proyecto: la propuesta para reservar suelo destinado a un Parque Tecnológico y Ambiental (PTA).

La controversia comenzó cuando sectores críticos advirtieron que la figura podría abrir la puerta a un proyecto de disposición de residuos a gran escala e, incluso, convertir a Soacha en una eventual alternativa frente a los problemas que Bogotá enfrenta con el manejo de sus basuras.

El exconcejal Danny Caicedo fue una de las voces que cuestionó la iniciativa y planteó que el terreno previsto para este proyecto debería destinarse, en cambio, a un parque metropolitano para los habitantes del municipio.

La discusión se concentró particularmente en el alcance del artículo que regulaba el PTA. La propuesta contemplaba actividades de aprovechamiento, tratamiento y transformación de residuos, generación de energía, reciclaje y recuperación de materiales, entre otras posibilidades.

También mencionaba distintos tipos de residuos y actividades relacionadas con su gestión, un alcance que generó dudas frente a lo que realmente podría instalarse allí.

Alcaldía insiste: “No será un relleno sanitario”

Ante los cuestionamientos, el alcalde Julián Sánchez negó que la intención de su administración fuera construir un relleno sanitario similar a Doña Juana.

El mandatario sostuvo que la apuesta es reservar un espacio para que, en el futuro, puedan desarrollarse tecnologías capaces de transformar residuos inorgánicos en energía, dentro de un modelo de economía circular.

Soacha produce actualmente alrededor de 16.000 toneladas de residuos al mes, que son llevadas a Mondoñedo. La idea planteada por la administración es que materiales como plástico, vidrio, papel, cartón y tetrapack puedan aprovecharse en el municipio en lugar de terminar directamente en disposición final.

Durante la discusión del proyecto, Sánchez reconoció que la redacción que llegó inicialmente al Concejo tenía un alcance más amplio que la intención anunciada por su gobierno y aseguró que sería ajustada para evitar contradicciones.

Al mismo tiempo, defendió que el articulado incluía una prohibición expresa para la localización, construcción y operación de rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o sistemas de confinamiento permanente de residuos.

Lea más: Bogotá y municipios aledaños alistan un plan conjunto para reducir muertes en las vías

Una nueva hoja de ruta para una ciudad que cambió en 26 años

Antes de llegar al Concejo, la actualización del POT pasó por la concertación ambiental con la CAR, decenas de espacios de participación ciudadana y la revisión de otras instancias de planeación.

Ahora comienza otra etapa: llevar al territorio las decisiones contenidas en el nuevo instrumento y definir cómo se materializarán proyectos que todavía requieren desarrollos técnicos, ambientales y administrativos.

En el caso del Parque Tecnológico y Ambiental, la aprobación del POT tampoco significa que mañana comience a funcionar una planta de residuos. Cualquier proyecto específico tendrá que avanzar posteriormente por los trámites que correspondan.

Después de 26 años, Soacha ya tiene una nueva hoja de ruta para definir hacia dónde crecer. El reto será que esa planeación logre ordenar lo que décadas de expansión dejaron pendiente y, al mismo tiempo, resolver las dudas que acompañaron uno de los debates ambientales más sensibles del nuevo POT.

Lea más: Rock al Parque 30 años: Las historias también evolucionan detrás del escenario

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.