Encuentran a menor de 3 años sola en una vivienda de Usaquén: su llanto alertó a vecinos

19 menores han sido rescatados durante este año. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una habitación de un inquilinato en el barrio Verbenal (Usaquén) fue encontrada sola una menor de 3 años por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Lea más: Hay alerta en Bogotá por casos de niños que dejan encerrados en casa

Fue el intenso llanto de la pequeña en la madrugada lo que alertó a vecinos, quienes no dudaron en acudir a las autoridades. De manera inmediata y con previa autorización de uno de los residentes de este inmueble, llegaron hasta el lugar donde efectivamente evidenciaron que la menor estaba abandonada y encerrada bajo llave.

Con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, patrulleros ingresaron y la rescataron. Posteriormente, fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Este no es el único caso lamentable que se ha registrado en la ciudad. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de este año han rescatado a al menos 19 menores que fueron dejados solos en sus viviendas.

Le puede interesar: Usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén tendrán cambios en la factura de Acueducto

Cabe recordar que el abandono o negligencia infantil es una de las formas de maltrato contra los menores, según la ley. Por ello, cuando se reporta a un menor en estado de abandono, el ICBF evalúa si los padres pueden hacerse cargo; si es necesario un restablecimiento de derechos o ubicarlo en un nuevo hogar.

En casos de deliberada negligencia, existen implicaciones penales: el abandono es delito e implica una pena de hasta nueve años de prisión. La condena se agrava si el abandono se da en lugares despoblados o solitarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.