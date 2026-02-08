Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Encuentran a menor de 3 años sola en una vivienda de Usaquén: su llanto alertó a vecinos

La niña fue encontrada sola en un inquilinato y encerrada bajo llave.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
08 de febrero de 2026 - 03:06 p. m.
19 menores han sido rescatados durante este año.
19 menores han sido rescatados durante este año.
Foto: Policía de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una habitación de un inquilinato en el barrio Verbenal (Usaquén) fue encontrada sola una menor de 3 años por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Lea más: Hay alerta en Bogotá por casos de niños que dejan encerrados en casa

Fue el intenso llanto de la pequeña en la madrugada lo que alertó a vecinos, quienes no dudaron en acudir a las autoridades. De manera inmediata y con previa autorización de uno de los residentes de este inmueble, llegaron hasta el lugar donde efectivamente evidenciaron que la menor estaba abandonada y encerrada bajo llave.

Con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, patrulleros ingresaron y la rescataron. Posteriormente, fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Este no es el único caso lamentable que se ha registrado en la ciudad. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de este año han rescatado a al menos 19 menores que fueron dejados solos en sus viviendas.

Le puede interesar: Usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén tendrán cambios en la factura de Acueducto

Cabe recordar que el abandono o negligencia infantil es una de las formas de maltrato contra los menores, según la ley. Por ello, cuando se reporta a un menor en estado de abandono, el ICBF evalúa si los padres pueden hacerse cargo; si es necesario un restablecimiento de derechos o ubicarlo en un nuevo hogar.

En casos de deliberada negligencia, existen implicaciones penales: el abandono es delito e implica una pena de hasta nueve años de prisión. La condena se agrava si el abandono se da en lugares despoblados o solitarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.