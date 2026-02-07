Usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén tendrán cambios en la factura de Acueducto

Después de este proceso de armonización, los predios volverán a recibir su factura con la periodicidad bimestral habitual. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB informó que, en los próximos días, algunos usuarios de tres localidades (Suba, Chapinero y Usaquén) recibirán la factura de agua correspondiente a un periodo menor a los dos meses.

De acuerdo con el Acueducto, esta situación no se debe a errores, sino a un proceso interno y temporal de armonización de los ciclos de facturación, para agilizar las visitas y la lectura de los medidores de los usuarios.

Cabe recordar que, para facturar el servicio de agua, la EAAB tiene dividida la ciudad en ciclos de facturación, que son porciones geográficas, donde se realiza la lectura del consumo registrado en los medidores y se factura en periodos de 58 a 62 días.

Por ello, como parte de las mejoras continuas en la gestión de facturación, el Acueducto identificó que algunos ciclos que abarcan zonas geográficas muy amplias no están armonizadas con los distritos hidráulicos que suministran el agua. “Esta situación dificulta realizar lecturas oportunas de los medidores y limita la agilidad en las revisiones internas y en la atención de requerimientos ciudadanos”, argumentó el Acueducto.

¿Y el periodo no facturado?

La empresa señaló que previamente por escrito avisará a los usuarios, indicando que el consumo no facturado se reflejará en la siguiente factura. Después de este proceso de armonización, los predios volverán a recibir su factura con la periodicidad bimestral habitual.

Ante cualquier inquietud, los usuarios pueden acudir a los canales oficiales de atención: Acualínea 116 y las redes sociales oficiales de la EAAB.

