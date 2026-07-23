Publicidad

Home

Bogotá

Encuentran cadáver en canal Córdoba con alto grado de descomposición

El cuerpo correspondería a un hombre de 40 años. Medicina Legal investiga la causa de muerte.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
23 de julio de 2026 - 10:20 p. m.
Agentes del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo
Agentes del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sobre el mediodía de este jueves, las autoridades realizaron el lamentable hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del canal Córdoba, localidad de Suba.

Lea más: Reclamo por una gorra terminó con una investigación por homicidio en Bosa

De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, el cadáver correspondería a un hombre de 40 años y estaba en alto grado de descomposición. Las autoridades requirieron del Cuerpo Oficial de Bomberos para sacarlo del cuerpo de agua por medio de una lancha.

El CTI de la Fiscalía se encargó de realizar los actos urgentes, así como la inspección al cadáver.

Le puede interesar: Siguiendo el recorrido de un carro robado descubren bodega con motores alterados

El cuerpo se encuentra en Medicina Legal donde el dictamen forense establecerá su identidad y causas del deceso.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.