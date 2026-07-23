Encuentran cadáver en canal Córdoba con alto grado de descomposición

Agentes del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Sobre el mediodía de este jueves, las autoridades realizaron el lamentable hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del canal Córdoba, localidad de Suba.

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De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, el cadáver correspondería a un hombre de 40 años y estaba en alto grado de descomposición. Las autoridades requirieron del Cuerpo Oficial de Bomberos para sacarlo del cuerpo de agua por medio de una lancha.

El CTI de la Fiscalía se encargó de realizar los actos urgentes, así como la inspección al cadáver.

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El cuerpo se encuentra en Medicina Legal donde el dictamen forense establecerá su identidad y causas del deceso.

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