Encuentran cargamentos de pólvora en estaciones de Transmilenio durante operativos en Bogotá

Continúan los operativos de seguridad en Bogotá, con importantes resultados en incautación de pólvora. Lo que llamó la atención del más reciente operativo, fue el hallazgo de este material siendo transportado en el sistema Transmilenio.

Así lo dio a conocer la Policía de Bogotá acerca de los operativos que se desarrollaron en las troncales Décima, Centro, Caracas y Quito, con intervenciones en estaciones de Transmilenio como San Victorino, Ricaurte, Voto Nacional y Hortúa. En estas estaciones se incautaron 11.011 unidades de material pirotécnico.

Adicional, durante los procedimientos se impusieron seis comparendos, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, por la manipulación y el transporte de pólvora, los cuales representaban un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Es de resaltar que durante el mes de diciembre la Policía Metropolitana de Bogotá incautó más de 3,3 toneladas de pólvora y realizó la imposición de 265 comparendos, como resultado de los operativos de control adelantados en la ciudad.

Reporte de quemados en Bogotá 2026

Durante la temporada de diciembre de 2025 a lo corrido de enero de 2026, Bogotá registró 120 personas lesionados por pólvora, lo una reducción del 17,2 % frente al mismo periodo de la temporada anterior (145 casos).

El monitoreo de casos, que inició el 1 de diciembre de 2025, evidencia que la mayoría de las lesiones se concentraron en adultos y jóvenes, con una mayor afectación en hombres. Las manos, la cara y los ojos continúan siendo las zonas anatómicas más comprometidas, y las quemaduras siguen siendo el tipo de lesión predominante.

En cuanto a las localidades, San Cristóbal, Engativá y Santa Fe reportaron aumentos en el número de lesionados, mientras que Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Usme presentaron reducciones significativas.

