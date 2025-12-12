Encuentran sin vida a Ángela Chisacá, comerciante desaparecida forzosamente en Girardot

Ángela María Chisacá, de 38 años, fue reportada como desaparecida en Girardot. Foto: Cortesía

La Policía de Cundinamarca confirmó en la mañana de este viernes 12 de diciembre, el lamentable hallazgo sin vida de Ángela María Chisacá, comerciante de 38 años.

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía, detalló que la confirmación se da luego de que Medicina Legal entregara el dictamen forense y estableciera que los restos óseos encontrados en el Tolima, corresponden a la víctima.

“Los seguimientos nos llevaron a que el pasado 3 de julio, el Gaula llegara hasta la vereda La Islandia, en jurisdicción de Robirá, Tolima, donde en una zona de difícil acceso exhumaron el cuerpo”, indicó Herrera.

Los señalados responsables

El 3 de diciembre de 2024 se conoció la captura de tres integrantes de la banda delincuencial denominada ‘Los Inquisidores’ y quienes serían los presuntos responsables del secuestro, desaparición forzada y homicidio de la comerciante.

En un operativo, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a Edison Carreño Guauque, Ana Mercedes Cerquera y Carlos Iván Carvajal Rodas, alias ‘El Gordo’, desmovilizado del Bloque Tolima de las Autodefensas, líder de la banda y señalado de haber ordenado el secuestro de Ángela María Chisacá.

De acuerdo con la investigación, el 9 de agosto del 2023, los señalados secuestradores, a través de mensajería instantánea y haciéndose pasar por disidencias de las Farc, contactaron a la familia de la víctima, a quienes les habrían exigido COP 50.000 millones por su liberación.

Durante los operativos, las autoridades realizaron allanamientos que llevaron a la incautación de armas de fuego, municiones y dispositivos móviles, claves para la investigación judicial.

Los capturados están bajo medida de aseguramiento en centro carcelario y un fiscal Gaula de la Seccional Cundinamarca les imputó en su momento los delitos de secuestro extorsivo agravado, incendio y desaparición forzada. ‘El Gordo’ también fue judicializado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados se declararon inocentes.

La desaparición

Ángela María Chisacá fue reportada como desaparecida en la madrugada del jueves 13 de julio de 2023 en Girardot, Cundinamarca. Posteriormente, se encontró su vehículo incinerado en una vereda de la vereda Camala del municipio de Flandes, Tolima. Según los familiares, Ángela ingresó al conjunto residencial donde reside en Girardot, y desde ese momento no supieron más de ella.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo”, contó la mamá de Ángela.

Ella confirmó que el vehículo Toyota Corolla de color rojo encontrado en la vereda Camala de placas GMW 584 sí pertenecía a su hija. Las hipótesis apuntan a que la mujer fue abordada en el parqueadero de su conjunto. “Se presume que las personas que se llevaron a mi prima muy seguramente la estaban esperando al interior del conjunto y cuando ella llegó, lo que hicieron fue despojarla de algunas pertenencias y posteriormente se la llevaron”, contó otra familiar.

Ángela María Chisacá tenía 38 años, madre dos hijas y tenía un negocio de pizzería.

