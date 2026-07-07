Enel reprogramó cortes de luz y descarta suspensiones en el partido de la selección Colombia

Enel ajustó la programación de los mantenimientos para evitar cortes de energía durante el partido de la selección Colombia. Foto: Redes

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Luego de la preocupación que generó la programación de varios cortes de energía para este martes 7 de julio, Enel Colombia informó que reprogramó los trabajos de mantenimiento previstos para esta jornada y descartó interrupciones del servicio durante el partido entre Colombia y Suiza.

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Según explicó la compañía, las labores en la red eléctrica se ejecutaron únicamente hasta el mediodía, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar del encuentro sin afectaciones en el suministro de energía.

“Con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar del partido de la Selección Colombia con total tranquilidad y la mejor energía, la compañía ha dispuesto que los trabajos de mantenimiento en la red se ejecuten únicamente hasta el mediodía de hoy”, señaló Enel.

La empresa precisó, además, que la programación inicial fue modificada, por lo que los cortes de energía previstos para la tarde ya no se realizarán.

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