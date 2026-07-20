Enfermero de una prisión irá a la cárcel: es señalado de abusar una paciente en paliativos

Cámaras de vigilancia, entrevistas y otras pruebas incriminan al enfermero. Foto: Fiscalía Seccional Bogotá

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Un grave caso de abuso sexual al interior de una cárcel de Bogotá salió a la luz por cuenta de una decisión judicial en medio del proceso contra un enfermero del penal: de prestar servicios médicos en centros carcelarios, pasará a ser un detenido más por delitos sexuales que habría cometido contra una paciente en estado de indefensión.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Nelson Fabián Sáenz Santamaría, un auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá, habría aprovechado el estado de vulneración de una paciente para cometer abuso sexual.

El caso se remonta al pasado 18 de junio del presente año: Sáenz, siendo profesional de salud es señalado de agredir a una mujer en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos donde permanecía internada.

Fueron los registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial, entre otras pruebas recopilados en el lugar, los que dan cuenta del momento en el que Sáenz Santamaría ingresó a la sala y realizó las conductas ilícitas en contra de la voluntad de la paciente.

Tras ser descubierto, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo incapaz de resistir agravado. El cargo no fue aceptado.

No obstante, la contundencia de las pruebas valoradas por el juez le permitieron decidir enviar a la cárcel al enfermero señalado, para que siga desde allí el proceso en su contra.

Mujeres en riesgo en Bogotá

La Secretaría de la Mujer reportó un aumento en atenciones a mujeres en 2026, reflejo del incremento de violencias. Entre enero y mayo de 2026, la entidad realizó 172.311 atenciones. Casi dos de cada tres estuvieron relacionadas con situaciones de violencia contra las mujeres (110.209 casos), 14.310 más que en el mismo periodo de 2025.

En total, la Secretaría realizó 22.838 atenciones más que un año atrás, lo que representa un incremento del 15 %.

La distribución de los casos también evidencia que la violencia sigue concentrándose en las localidades Ciudad Bolívar, con el mayor número de valoraciones por riesgo de feminicidio, seguida por Kennedy, Bosa, Suba, Engativá y San Cristóbal.

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