Enfrentamientos entre indígenas y UNDMO cerca a embajada de EE. UU. deja 4 heridos

Disturbios en inmediaciones a la embada en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La marcha programada para este viernes, en el marco de la movilización ‘Aquí en la Lucha’, que completa una semana, terminó en disturbios en Bogotá. El objetivo de las organizaciones sociales e indígenas presentes era marchar hacia la embajada norteamericana. Ante los bloqueos y supuestos ataques de parte de algunos integrantes, la UNDMO intervino en la movilización.

Le puede interesar: No habrá Ley Seca en Bogotá durante elecciones de Consejos de Juventud

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, indicó que, en estos cinco días de presencia de las organizaciones del Congreso de los Pueblos y comunidades indígenas, se ha solicitado la intervención de la fuerza pública. Sobre los hechos de este viernes dijo:

“Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”.

Como resultado, cuatro uniformados resultaron lesionados con flechas cargadas por encapuchados de la movilización. Adicional, las autoridades investigan la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde permanecieron los últimos días en “refugio”.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados”, señaló Quintero.

Adicional, las autoridades reportaron actos vandálicos contra la estación Corferias, en reacción a la intervención de la Mebog en la calle 26. Ante esta situación, se reportaron riesgos para la ciudadanía, debido a los vidrios en taquilla. El personal fue evacuado.

Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados de la @PoliciaBogota.



Hoy se completan 5 días desde la llegada de personas provenientes… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) October 17, 2025

¿Por qué es la movilización?

El Espectador contactó con lideresas de organizaciones que se encuentran desarrollando la protesta. Marcela Cruz, del Congreso de los Pueblos, de la coordinación Nacional Agraria de la región Centro Oriente, de Arauca, indicó: “Desde esa organización campesina hemos venido haciendo una convergencia de organizaciones sociales alrededor de la plataforma del ‘Congreso de los Pueblos’, con el fin de plantear tanto al gobierno nacional, como a otras entidades del estado y a otros movimientos sociales, algunos temas que para nosotros son fundamentales en el sentido de promover, impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia”, señaló.

La lideresa indica que se mantenían al menos siete puntos en Bogotá. “Estamos en la Universidad Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Sociedad de Activos Especiales que queda dentro del edificio San Martín, la Unidad de Víctimas también, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras.

Si bien las organizaciones han mantenido diálogo con la Defensoría del Pueblo y entidades afines, las organizaciones afirman que su objetivo no es entablar como tal una mesa de diálogo, sino dar a conocer las causas que los tienen ejerciendo su derecho a la protesta.

Por este motivo, este viernes se tenía programada la marcha hacia la embajada. Según las organizaciones, hasta este viernes realizarán los actos de protesta y piensan desocupar las entidades en las que permanecieron esta semana.

Siga leyendo: ¿Invasión o rebusque? Lo que se juega Antonio Nariño en sus andenes

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.