Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Enfrentamientos entre indígenas y UNDMO cerca a embajada de EE. UU. deja 4 heridos

Las autoridades reportaron uniformados de la Policía heridos con flechas. Este es el balance.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
17 de octubre de 2025 - 09:49 p. m.
Disturbios en inmediaciones a la embada en Bogotá.
Disturbios en inmediaciones a la embada en Bogotá.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La marcha programada para este viernes, en el marco de la movilización ‘Aquí en la Lucha’, que completa una semana, terminó en disturbios en Bogotá. El objetivo de las organizaciones sociales e indígenas presentes era marchar hacia la embajada norteamericana. Ante los bloqueos y supuestos ataques de parte de algunos integrantes, la UNDMO intervino en la movilización.

Le puede interesar: No habrá Ley Seca en Bogotá durante elecciones de Consejos de Juventud

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, indicó que, en estos cinco días de presencia de las organizaciones del Congreso de los Pueblos y comunidades indígenas, se ha solicitado la intervención de la fuerza pública. Sobre los hechos de este viernes dijo:

“Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática”.

Como resultado, cuatro uniformados resultaron lesionados con flechas cargadas por encapuchados de la movilización. Adicional, las autoridades investigan la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde permanecieron los últimos días en “refugio”.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados”, señaló Quintero.

Adicional, las autoridades reportaron actos vandálicos contra la estación Corferias, en reacción a la intervención de la Mebog en la calle 26. Ante esta situación, se reportaron riesgos para la ciudadanía, debido a los vidrios en taquilla. El personal fue evacuado.

¿Por qué es la movilización?

El Espectador contactó con lideresas de organizaciones que se encuentran desarrollando la protesta. Marcela Cruz, del Congreso de los Pueblos, de la coordinación Nacional Agraria de la región Centro Oriente, de Arauca, indicó: “Desde esa organización campesina hemos venido haciendo una convergencia de organizaciones sociales alrededor de la plataforma del ‘Congreso de los Pueblos’, con el fin de plantear tanto al gobierno nacional, como a otras entidades del estado y a otros movimientos sociales, algunos temas que para nosotros son fundamentales en el sentido de promover, impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia”, señaló.

La lideresa indica que se mantenían al menos siete puntos en Bogotá. “Estamos en la Universidad Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Sociedad de Activos Especiales que queda dentro del edificio San Martín, la Unidad de Víctimas también, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras.

Si bien las organizaciones han mantenido diálogo con la Defensoría del Pueblo y entidades afines, las organizaciones afirman que su objetivo no es entablar como tal una mesa de diálogo, sino dar a conocer las causas que los tienen ejerciendo su derecho a la protesta.

Por este motivo, este viernes se tenía programada la marcha hacia la embajada. Según las organizaciones, hasta este viernes realizarán los actos de protesta y piensan desocupar las entidades en las que permanecieron esta semana.

Siga leyendo: ¿Invasión o rebusque? Lo que se juega Antonio Nariño en sus andenes

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Seguridad

mebog

embajada de estados unidos

encapuchados

enfrentamientos

UNDMO

 

Felipe Fegoma(94028)Hace 10 minutos
1.500 indígenas armados con flechas asaltan la embajada de EE.UU. en Bogotá y así piensan lograr "Las transformaciones sociales que necesita Colombia". Este cuento ¿Se lo creerán ellos mismos?¿Quien los engaña? ¿Qué tipo de vindicación delirante se aprueba en una asamblea de las que salen chivas cargadas de "guerreros" indígenas contra el imperialismo a punta de flecha?. Eso en la capital de un país de la OCDE, con un parlamento elegido con votos tan válidos como los que eligieron a Petro.
Olegario (51538)Hace 17 minutos
Definitivamente estos emplumados cogieron a Bogotá de barranquito de cagar. Muchas gracias, fiscal petrista, por haber maniatado a las autoridades. En 2026 hay que salir de este Karma.
Felipe Fegoma(94028)Hace 18 minutos
O sea, la movida es para "Impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia", sin decir cuales pero infiriendo lo que se debate en el parlamento. El chiste es que van a conseguirlo asaltando la embajada gringa. O esta gente es deficiente cognitiva o cree que lo somos todos los demás. Lo que hacen es pura agitación social setentera, quizás impulsada por el propio gobierno, para que el Congreso se rinda ¿Bajo un aluvión de flechas?. No solo es perfectamente inútil, sino que es ridículo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.