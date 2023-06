Engativá: Supuesto policía hirió e intentó robar a un pasajero en un taxi.

En la noche del pasado miércoles, 28 de junio, un nuevo robo a mano armada ocurrió en la capital. En esta ocasión los hechos ocurrieron sobre la calle 26 con Avenida Rojas, en la localidad de Engativá.

Según el reporte del ‘Ojo de la noche’, un hombre tomó un taxi tras salir del un centro comercial; sin embargo, cuando iba en el trayecto el vehículo en el que se desplazaba fue detenido por un sujeto que portaba al parecer prendas de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Conforme con la información que se conoce, el uniformado se hizo pasar por integrante de la Policía Nacional, afirmación que fue dada por cierta tanto por el conductor como por su pasajero dado que, según indican, se desplazaba en una moto que parecía de la institución.

“Con motopatrulla me hizo el pare, yo paré a ver qué pasaba. Me dijo: ‘No, usted viene bien, el pasajero es el que viene reportado’. Abrieron puertas, el policía forcejeó con él, quien decía que no se iba a dejar robar y no le entregó nada”, narró el conductor del taxi a Noticias Caracol.

No obstante, una versión diferente es la que entregan las autoridades. Según el coronel Juan Carlos Arévalo, comandante operativo de la zona occidental de Bogotá, en el intento de robo participaron cuatro hombres en total, quienes al parecer se equivocaron de taxi; pues todo apunta a que estaban persiguiendo a otro sujeto que salió de uno de los bancos del centro comercial:

“El ciudadano sale de un centro comercial, toma transporte para dirigirse a su lugar de residencia y en la ruta es abordado por una moto, la cual le hace un cierre. Posteriormente, lo abordan cuatro individuos, los cuales con armas de fuego y con taiser en mano lo intimidan y tratan de despojarle su maleta, en la que llevaba un computador, sus pertenencias personales y un celular”, indicó.

La víctima opuso resistencia y por hacerlo terminó con una lesión en la pierna y en el abdomen y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en donde se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, las autoridades recopilan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para saber cuántos hombres finalmente participaron en este hecho e identificar si portaban en efecto prendas distintivas de la Policía Nacional.

