Ensayan contenedores móviles en San Victorino para contener la crisis de basuras

La escena es vieja conocida en el epicentro comercial de Bogotá: esquinas convertidas en botaderosde basura a cielo abierto, arrumes de bolsas de residuos desperdigadas en calles y andenes y un paisaje de comercio informal que ahoga el espacio público. Para intentar contener la situación de basuras que el sector arrastra desde hace años, la mañana de este lunes el Distrito puso en marcha un plan de choque en la Plazoleta de la Mariposa con el que busca frenar la avalancha de basura que produce diariamente el sector de San Victorino, estimada…

La escena es vieja conocida en el epicentro comercial de Bogotá: esquinas convertidas en botaderosde basura a cielo abierto, arrumes de bolsas de residuos desperdigadas en calles y andenes y un paisaje de comercio informal que ahoga el espacio público. Para intentar contener la situación de basuras que el sector arrastra desde hace años, la mañana de este lunes el Distrito puso en marcha un plan de choque en la Plazoleta de la Mariposa con el que busca frenar la avalancha de basura que produce diariamente el sector de San Victorino, estimada en unas troneladas.

La medida, que funcionará como una prueba piloto hasta el próximo 6 de diciembre de 2026, consiste en la instalación de dos cajas estacionarias destinadas de forma exclusiva a recibir los desechos ordinarios generados por los locales, bodegas y la intensa actividad comercial de la zona. La idea central de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) es cortar de tajo la costumbre de dejar los desperdicios tirados en andenes y esquinas a la espera de que cruce el camión recolector.

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Bajo este nuevo esquema operativo, los operarios de barrido del operador Promoambiental tendrán la tarea de trasladar directamente los residuos recolectados en las cuadras aledañas hasta los contenedores móviles. Por su parte, los vehículos especializados ya no realizarán paradas dispersas y problemáticas en medio del tráfico del centro, sino que ingresarán de manera puntual únicamente para retirar las cajas llenas y reemplazarlas por otras vacías de lunes a sábado.

Desborde de basuras en un punto patrimonial

Dado que el sector está blindado por su condición patrimonial, la estrategia se diseñó con criterios de respeto por el entorno urbano. Las cajas estacionarias corresponden a una infraestructura móvil, lo que significa que su instalación no requiere excavaciones, perforaciones, anclajes ni modificaciones permanentes sobre el espacio público o los elementos arquitectónicos del Centro Histórico de Bogotá.

A la par de los contenedores, el plan integral de la Alcaldía Local de Santa Fe incluye jornadas intensivas de limpieza, embellecimiento y una intervención de urbanismo táctico sobre el piso de la plazoleta mediante el uso de una pintura artística temporal y totalmente removible, inspirada en la identidad popular de este polo comercial.

Cerca de 3 toneladas de residuos se recogen cada día en San Victorino.



En un sector que recibe miles de personas diariamente, mantener limpio el espacio público es un trabajo de todos. Por eso recorrimos sus calles junto a comerciantes y visitantes, recordando la importancia de… pic.twitter.com/BC7oHsUvVN — Uaesp (@Uaesp) September 7, 2026

Pedagogía con vendedores informales y evaluación del modelo

Uno de los flancos más complejos de la intervención es la ocupación del espacio y la cultura de disposición en una zona de alta presencia de economía popular. Para ello, el Instituto para la Economía Social (IPES) activará su punto móvil de atención en la Plazoleta de la Mariposa con el fin de ofrecer orientación pedagógica a los vendedores informales sobre el manejo adecuado de los residuos, al tiempo que socializa alternativas comerciales para los trabajadores de la zona.

Tras el cierre del piloto el próximo 6 de diciembre, la Uaesp anunció que hará un seguimiento técnico y operativo para evaluar los indicadores de limpieza, la aceptación ciudadana y el impacto real del mobiliario. Con estos resultados, el Distrito determinará si este modelo de cajas estacionarias y gestión diferencial es replicable en otras zonas críticas de Bogotá que padecen problemas similares de acumulación de basuras y congestión comercial.