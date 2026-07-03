Entraron sin romper una puerta: así fue el millonario robo a un apartamento en Bogotá

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a los responsables. Foto: redes sociales

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La tranquilidad de un conjunto residencial en la localidad de Puente Aranda se rompió cuando los propietarios de un apartamento regresaron a su vivienda y descubrieron que habían sido víctimas de un millonario robo; sus pertenencias más valiosas desaparecieron. Lo más inquietante del caso es que los delincuentes no rompieron puertas ni ventanas, pues habrían utilizado llaves y tarjetas para ingresar al edificio y al inmueble sin levantar sospechas.

Según la información conocida hasta el momento, los responsables permanecieron varias horas dentro del apartamento y aprovecharon la ausencia de los residentes para llevarse dinero en efectivo, joyas y otros objetos de alto valor. El caso quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio y ahora es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Así ocurrió el hurto

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes lograron acceder al conjunto residencial utilizando elementos como tarjetas y una barra metálica, que les permitieron abrir los controles de ingreso y posteriormente entrar al apartamento.

Una vez dentro de la vivienda, registraron cada una de las habitaciones y sustrajeron pertenencias de alto valor antes de abandonar el lugar sin que los sistemas de seguridad del edificio advirtieran oportunamente lo sucedido. Las autoridades revisan las grabaciones de videovigilancia para establecer cuántas personas participaron y si se trató de una estructura especializada en hurtos a residencias.

Entre tanto, la Policía adelanta la recolección de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad y testimonios de residentes y personal de vigilancia.

Los investigadores también buscan determinar cómo obtuvieron los elementos utilizados para ingresar al edificio y si los responsables habían realizado labores previas de seguimiento a los movimientos de los propietarios.

El hurto a residencias vuelve a preocupar en Bogotá

El caso ocurre en medio de un repunte de este delito en la capital. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional conocidas en 2026, entre enero y febrero se denunciaron 1.139 hurtos a residencias, un 12,3 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a más de 20 robos diarios.

En un balance posterior, las denuncias acumuladas en lo corrido del año ascendieron a 2.252 casos, un incremento cercano al 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Las localidades con mayor número de reportes son Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa, mientras que los análisis de la Secretaría Distrital de Seguridad muestran que cerca del 29 % de los robos a viviendas ocurre durante la madrugada, seguida por las mañanas y las noches, cuando muchas residencias permanecen solas.

¿Cómo reducir el riesgo de este tipo de robos?

La Policía recomienda a administraciones y residentes verificar periódicamente los sistemas de control de acceso, cambiar claves o tarjetas cuando exista sospecha de uso indebido y mantener actualizados los registros de visitantes y contratistas. También aconseja no divulgar en redes sociales viajes o ausencias prolongadas, revisar el funcionamiento de cámaras y alarmas, y reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso al personal de vigilancia y a la Línea 123.

Para edificios y conjuntos residenciales, las autoridades recuerdan la importancia de contratar empresas de vigilancia autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de capacitar permanentemente al personal encargado del control de ingresos.

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