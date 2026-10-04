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Entre bosques y potreros, Manta intenta conservar el paso del oso andino por sus montañas

La presencia del oso andino en zona rural de Manta (Cundinamarca) plantea la pregunta: ¿cómo garantizar su convivencia con los campesinos sin cerrarle espacio para moverse por las montañas? Un programa de la CAR y la voluntad de la comunidad marcan el camino.

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Redacción Bogotá
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Campesinos enlas motañas de Manta, donde hay registros de oso andino.
Campesinos enlas motañas de Manta, donde hay registros de oso andino.
Foto: Campesinos enlas motañas de Manta, donde hay registros de oso andino.

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Bajo una nube que atraviesa el pico más alto de una montaña, adornando un “retazo de cielo”, como lo llaman los habitantes de la zona rural del municipio de Manta (Cundinamarca), se encuentran un puñado de fincas rodeadas de bosque alto andino, que es el hábitat natural de una criatura imponente y que muy pocas personas han tenido la fortuna de ver en vivo: el oso andino, la especie de los mil nombres, dadas las numerosas denominaciones que recibe este sigiloso animal, cuyo peso ecosistémico sobre la zona de páramos no es siquiera comparable…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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