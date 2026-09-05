Entregan a la Policía a alumno de la Universidad Nacional por presunto expendio de drogas

Identificaron el porte de sustancias como marihuana y pasta de base de coca. Foto: Archivo

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A través de un comunicado, la vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, Lorena Chaparro Díaz, comunicó que aproximadamente a las 3:00 p. m. del viernes se presentó un presunto hecho de inseguridad al interior del campus.

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En la comunicación, Chaparro detalló que durante un recorrido de rutina por parte del equipo de vigilancia, detectaron que un estudiante activo de la Facultad de Ingeniería estaría realizando actividades de presunto expendio de sustancias psicoactivas. “Se le realizó una revisión conforme a los protocolos establecidos”, agregaron.

Fue así como le identificaron el porte de sustancias como marihuana y pasta de base de coca por lo que “se dio aviso inmediato a las autoridades competentes” y el estudiante fue dejado a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Desde la Universidad Nacional reconocieron que existen este tipo de hechos de microtráfico, por lo que este resultado “resulta importante para prevenirlo y reducirlo”. “A través de estas acciones de prevención se da una respuesta efectiva frente a una situación que compromete el bienestar de la comunidad universitaria”.

Y concluyó. “Seguiremos trabajando por espacios de formación libres de actividades que pongan en riesgo a sus estudiantes”.

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De ser hallado culpable, el estudiante podría incurrir en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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