Entregan nueva sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital

De acuerdo con el Distrito, para esta obra se habría invertido más de $60.000 millones. Foto: Alcaldía Mayo

Tras 8 años desde su inicio, este miércoles 1º de marzo se hizo entrega de la nueva sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Con la nueva infraestructura, se espera beneficiar a más de 6.700 estudiantes y ampliar la oferta educativa.

En la inauguración de los dos edificios que comprenden la obra llamada “El Ensueño”, estuvieron presentes el presidente Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la recién designada ministra de Educación, Aurora Vergara y la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

“No fue fácil sacarla adelante, tuvimos mil inconvenientes, problemas de inflación, que subieron los precios de los materiales y de la obra. Además, el contratista se nos iba quebrando porque era una obra muy grande”, señaló la Alcaldesa Mayor, haciendo referencia al tiempo que se necesitó para dar entrega de la sede.

Agregó que aunque se necesitaron recursos adicionales, el Distrito los otorgó, pues “en Bogotá no puede haber un solo “elefante blanco”. No hay derecho a que los impuestos de los bogotanos se queden en obras que no se terminan”.

Por su parte, el jefe de Estado, quien dio inicio a la obra durante su mandato como alcalde de Bogotá, expuso que con la edificación se beneficiaría a la “juventud popular” de localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy. “Esta es la forma de superar la pobreza. La Universidad Distrital dejó de ser una universidad retirada, marginada y a punto de cerrarse y hoy es una de las principales universidades del país”, añadió.

¿Qué se entregó con la nueva sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distritral?

La nueva sede, que según el Distrito, contó con una inversión total de $67.800 millones, cuenta con:

- Dos nuevos edificios denominados Techné y Lectus.

- Aulas y salas interactivas.

- 55 laboratorios especializados para ciencias básicas e ingenierías.

-Biblioteca inclusiva, salas de lectura, salas de innovación y mediateca 4D.

-Consultorios médicos y oficinas ambientales.

-Cancha sintética y terrazas transitables,

#BogotáEstrenaU



#BogotáEstrenaU

🥳 Con una inversión de 60 mil millones de pesos de @ALCBolivar se inaugura las edificaciones Lectus y Techne, como parte de la obra del proyecto Ensueño de la Facultad Tecnológica de la @udistrital

De otro lado, se mencionó que se adelantan obras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital y que para más adelante se podrían pensar en alianzas entre la institución y el Sena para desarrollar programas que fomenten los conocimientos tecnológicos.

“Complementario a esta sede tecnológica, estamos construyendo la nueva sede de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Distrital. Por eso con las regalías, estamos invirtiendo en educación; y también se acaba de crear la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital”, afirmó la mandataria de los bogotanos.

