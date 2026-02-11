Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar de su hijastra de 2 años en Bogotá

El detenido habría abusado de su hija cuando la menor de edad tenía 2 años. Foto: Fiscalía

Un juez de control de garantías ordenó en las últimas horas enviar a la cárcel a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de su hijastra, una niña de apenas dos años, en un caso que ha causado conmoción en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

La medida de aseguramiento fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó ante el despacho judicial los elementos iniciales del caso y pidió que el presunto agresor permaneciera privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía Nacional, que fueron alertados sobre lo ocurrido y lograron detenerlo en el mismo sitio donde se habría registrado el ataque.

Lo que se sabe del ataque

De acuerdo con el sumario probatorio que compartió la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 7 de febrero de 2026, dentro de una vivienda familiar. Según la Fiscalía, el hombre llegó en aparente estado de embriaguez y aprovechó que la madre de la menor salió a comprar comida para cometer la agresión.

El caso está siendo investigado como un episodio de violencia sexual contra una menor de edad, una de las conductas más graves contempladas por la legislación colombiana.

Delito imputado y respuesta del acusado

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó al hombre el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que fue formulado ante un juez en el marco de la audiencia de control de garantías.

Según el reporte, el procesado no aceptó los cargos, por lo que el caso continuará su trámite judicial mientras la Fiscalía adelanta nuevas diligencias y reúne pruebas adicionales.

