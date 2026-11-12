"Esto significa que la plaza, que antes era un lugar de muerte, pasa a…

Desde la entrada en vigor de la Ley No Más Olé (2024), que prohibió las corridas de toros en el país, el Concejo de Bogotá hizo lo propio para transformar la Plaza La Santamaría, un recinto permanente que por muchos años promovió la tauromaquia, pero que ahora, oficialmente, pasa a ser un centro cultural, deportivo, lúdico y artístico. Así lo comunicó en las últimas horas la exconcejal, Clara Lucía Sandoval, autora del acuerdo, luego de que el Concejo lo aprobara.

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Es oficial: Plaza La Santamaría deja atrás las corridas de toros para ser un centro cultural

"Esto significa que la plaza, que antes era un lugar de muerte, pasa a convertirse en un milagro, en un lugar de cultura y deporte para el beneficio de todos los bogotanos", destacó Sandoval.

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De manera progresiva, el acuerdo establece, en primer lugar, el cambio de nombre de la plaza; una conmemoración anual orientada a reconocer el activismo por los animales y fomentar la sensibilización ciudadana en su defensa.

Para acoger a las personas que dependían del sector de la tauromaquia, el acuerdo establece que la administración distrital deberá encaminarse a incluirlos en programas de fortalecimiento económico y formalización laboral.

¿Qué actividades habrá ahora en la Plaza?

El cambio de vocación de la Plaza no solo es en cumplimiento de una ley nacional, sino que también busca promover su desarrollo, consolidándola como un epicentro de innovación cultural, turística, deportiva y hasta gastronómica.

Según el acuerdo, la Alcaldía deberá definir una programación orientada a garantizar la sostenibilidad económica de la Plaza, "que estimulen una inversión responsable".

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"Más de 60 organizaciones animalistas respaldaron esta iniciativa. Esta causa ha sido una lucha de muchos y hoy celebramos este paso histórico”, concluyó la exconcejal.

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