Esta es la identidad del motero que murió tras ser embestido por conductor de Ferrari

Se conocen más detalles del aparatoso accidente de dejó una víctima en La Calera. Las autoridades ya confirmaron que el conductor del Ferrari, de 64 años, no iba bajo los efectos del alcohol. No obstante, hay conmoción por la muerte del motero de 30 años, única víctima fatal de este siniestro.

¿Quién eran la víctima y el conductor?

Como Jeison Javier Cruz Raigoso, de 30 años, residente en La Calera, fue identificada la víctima fatal. Conducía una motocicleta Bajaj de placas ESB-79E, de servicio particular. Las autoridades no entregaron más información sobre su estado posterior al choque.

Sobre el conductor del Ferrari, se supo que se trata de Adolfo Reyes Gómez, un empresario de 64 años, oriundo de Bogotá y conductor del automóvil Ferrari de placas JEX-488. Reyes Gómez se desplazaba por la misma vía en sentido Los Patios–Guasca cuando ocurrió el impacto contra la moto que intentaba ingresar a la vía secundaria.

¿Cómo fue el accidente?

Según los reportes iniciales, todo ocurrió sobre las 10:20 a.m., en la vía a Los patios-Guasca, específicamente en el kilómetro 17+370, en jurisdicción de la vereda Márquez, del municipio de La Calera. La hipótesis del reporte oficial conocido por El Espectador, indica que la motocicleta se desplazaba por la vía Los Patios–Guasca, en sentido hacia Guasca. Cuando el motociclista intentó girar a la izquierda para ingresar a la vía secundaria de la vereda Márquez, fue impactado por el Ferrari amarillo avaluado en COP 1.500 millones.

Las autoridades también confirmaron que, una vez reportado el accidente, al conductor del Ferrari se le realizó la prueba de alcoholemia. “Fue sometido a la prueba de embriaguez en el hospital Divino Salvador de La Calera, la cual arrojó resultado negativo”, descartando que la ingesta de licor hubiera influido en la colisión.

