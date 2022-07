“Está prohibido el mototaxismo, no el bicitaxismo en Bogotá”: Claudia López

La alcaldesa Claudia López indicó que siempre ha estado a favor de la bicicleta. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

La ciudad amaneció con la protesta de bicitaxistas en diferentes puntos de la ciudad, tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López de ponerle orden a este servicio. Las manifestaciones afectaron la movilidad en sectores del norte y el sur de la ciudad, donde es popular el servicio. No obstante, la mandataria hizo una aclaración: la directriz es contra los bicitaxis con motor o mototaxismo, servicio que está prohibido en el país por motivos ambientales y de seguridad vial.

“No es el bicitaxismo, es contra el mototaxismo. No podemos tener un vehículo con motor, a toda velocidad, rodando por andenes y ciclorrutas, porque eso accidenta peatones, biciusuarios, personas mayores, etc. Eso siempre ha estado prohibido. Lo que pasa es que con la pandemia y la población migrante que llegó, eso ha ido subiendo y tenemos que controlarlo. Es el mototaxismo el que no está estado permitido y lo que estamos controlando, porque si no, esto se sale de madre”, expresó la alcaldesa.

La orden de controlar este servicio no es menor, ya que se estima que de los casi 4.600 bicitaxis que circulan en la ciudad, al menos el 51 % tienen motor. Y el fenómeno parece seguir creciendo, especialmente en el sur de la ciudad. “En Patio Bonito (Kennedy) pasa que hay mucha población colombiana y migrante, que ha empezado con mototaxismo. Bienvenido todos, todos somos bogotanos, pero tenemos que cumplir las normas de la ciudad que nos acoge. El mototaxismo no está permitido ni en Bogotá ni en Colombia”.

Frente a los que sigue con el pedaleo tradicional, según la Administración, no tienen problema para seguir prestando el servicio como históricamente lo han venido haciendo. Incluso, dice la alcaldesa, la idea de la Alcaldía es organizarlos para que se conviertan en un servicio complementario al sistema público de transporte.

En ese sentido, Transmilenio y la Secretaría de Movilidad trabajan para establecer rutas complementarias a los alimentadores y buses zonales, que acerquen a los usuarios a los paraderos y evitar que se convierta en una competencia.

Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores/zonales en barrios. Lo permitimos y bienvenido.

Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones/transeúntes.

“La idea es que cubran la última milla, que presten el servicio a personas que prefiere no caminar cinco o diez cuadras desde su casa hasta el paradero. Ahí está perfecto el bicitaxismo a pedal. Siempre lo hemos permitido, promovido, organizado y de hecho ahora, que Transmilenio está reorganización rutas, especialmente con rutas alimentadoras y los buses zonales, la idea es coordinarlas”.

De acuerdo con López, este sistema de transporte con motor ha generado un gran número de accidentes en la capital. “Está atropellando peatones, transeúntes, niños, adultos mayores, biciusuarios como nosotros”, agregó.

Además, manifestó que el mototaxismo nunca ha estado permitido en la capital, ni en ninguna ciudad de Colombia, mientras que el bicitaxismo sí, como complemento de los buses zonales.

La solución, según la alcaldesa, es fácil, desde su punto de visa: quitar el motor. “Si lo quitan, no están cometiendo irregularidad. Es más, los organizamos y los apoyamos, para que sigan cubriendo más rutas de paraderos de zonales o de alimentadores en los barrios. Eso está perfectamente permitido, es bienvenido y nos gusta. Es eso que los ingenieros de transporte llaman la movilidad de última milla y es perfecto que se haga con bicitaxis, pero no mototaxis”, concluyó.

Por ahora, la orden parece clara. Sin embargo, el debate, en especial para los que derivan el sustento de esta actividad, sigue abierto.

