Agenda de plantones y movilizaciones convocados para esta semana en Bogotá

Movilizaciones en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Esta semana, del 29 de septiembre al 5 de octubre, se llevarán a cabo diferentes movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias de varios puntos de la ciudad.

En ese sentido, el Distrito recomienda planificar la movilidad por la ciudad, lo anterior para evitar contratiempos.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que hará un acompañamiento, junto a sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Manifestaciones en Bogotá: agenda y recomendaciones del 30 de septiembre al 5 de octubre🔗https://t.co/iLzmXnjgPN pic.twitter.com/zhXwnubeqi — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 30, 2025

Agenda de movilizaciones

Martes 30 de septiembre

10:30 a.m. - Plantón: ¡Por la ley de esterilización! Ministerio de Ambiente. Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República.

12:00 m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración “El corazón no olvida. Lucha” a los 40 años de la masacre del sur oriente Homenaje a José Alfonso Porras Gil. En Casa del Pensamiento, Barrio Altamira y convoca: Colectivo Épsilon.

Jueves 2 de octubre

10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Jornada de resistencia por Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

Viernes 3 de octubre

8:30 a.m. - Marcha: Festival de la ciudadanía. IED Manuel Elkin Patarroyo.

Sábado 4 de octubre

12:00 m. - Evento cultural con reivindicaciones: Trigésimo séptima manifestación cultural “Por nuestra identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones folclóricas” en el Colegio Isaac Newton y convoca: Colegio Isaac Newton.

6:30 p.m. - Plantón: Velatón por la vida y la libertad en la Plaza de Bolívar.

Algunas recomendaciones del Distrito:

Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

