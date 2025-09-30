Agenda de plantones y movilizaciones convocados para esta semana en Bogotá

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana, del 29 de septiembre al 5 de octubre, se llevarán a cabo diferentes movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias de varios puntos de la ciudad.
En ese sentido, el Distrito recomienda planificar la movilidad por la ciudad, lo anterior para evitar contratiempos.
Lea más: Noche de disturbios en Suba: riña entre familias terminó en batalla campal
La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que hará un acompañamiento, junto a sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Manifestaciones en Bogotá: agenda y recomendaciones del 30 de septiembre al 5 de octubre🔗https://t.co/iLzmXnjgPN pic.twitter.com/zhXwnubeqi— Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 30, 2025
Más noticias: Bogotá rindió homenaje a Guillermo Cano en el centenario de su nacimiento
Agenda de movilizaciones
Martes 30 de septiembre
- 10:30 a.m. - Plantón: ¡Por la ley de esterilización! Ministerio de Ambiente. Convoca: Andrea Padilla, senadora de la República.
- 12:00 m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración “El corazón no olvida. Lucha” a los 40 años de la masacre del sur oriente Homenaje a José Alfonso Porras Gil. En Casa del Pensamiento, Barrio Altamira y convoca: Colectivo Épsilon.
Jueves 2 de octubre
- 10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Jornada de resistencia por Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.
Viernes 3 de octubre
- 8:30 a.m. - Marcha: Festival de la ciudadanía. IED Manuel Elkin Patarroyo.
Sábado 4 de octubre
- 12:00 m. - Evento cultural con reivindicaciones: Trigésimo séptima manifestación cultural “Por nuestra identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones folclóricas” en el Colegio Isaac Newton y convoca: Colegio Isaac Newton.
- 6:30 p.m. - Plantón: Velatón por la vida y la libertad en la Plaza de Bolívar.
Le puede interesar: Vive Claro y la polémica de los permisos, ¿qué falló?
Algunas recomendaciones del Distrito:
- Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.