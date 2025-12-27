Estación Calle 26 de TransMilenio retoma operación: inicialmente funcionará con un vagón

El Distrito confirmó que la estación se habilitará en dos fases: a partir del 27 de diciembre de 202 entrará en operación el vagón 2, en el acceso norte; el acceso sur entrará en operación en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del Metro sobre la avenida El Dorado. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante casi dos años, quienes se mueven por el centro de Bogotá aprendieron a esquivar obras, estaciones provisionales y desvíos constantes derivados de las obras del viaducto que soportará la primera línea del Metro. En medio de ese contexto, el Distrito confirmó que, a partir de este sábado 27 de diciembre, la estación Calle 26 de TransMilenio reabre sus puertas tras 19 meses de inactividad.

¿Cómo operará?

De acuerdo con Transmilenio, la apertura aún no es total. En esta primera fase de reinicio de operaciones solo estará habilitado el acceso norte, correspondiente al vagón 2, con ingreso por la calle 28 con Av. Caracas. Se estima, según las proyecciones oficiales, que más de 11.000 usuarios diarios del Centro Internacional y sectores cercanos se beneficiarán de esta reapertura parcial.

Por otro lado, el acceso sur, que completa la estación, entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2026, cuando concluyan las obras del viaducto del Metro en la zona.

“A partir de hoy entra en operación el vagón norte de la estación de la Calle 26, la estación definitiva de lo que será el funcionamiento de TM, con mayor capacidad, mayor amplitud y mejores servicios, para que sigamos integrando el sistema de transporte de Bogotá entre el Metro y TM”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán durante un recorrido previo a la apertura.

Los servicios que retoman operación

Tras la apertura, en la estación Calle 26 operarán los servicios;

Ruta Fácil 8

H20

D20

H27

B27

Estas rutas conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS Central por la calle Sexta. La reapertura de esta estación marca, aunque parcialmente, un paso en la recuperación gradual de la oferta de Transporte en la avenida Caracas, una de las más afectadas por los frentes de obra del Metro.

Más allá de su entrada en funcionamiento, la nueva estación refleja un cambio en el diseño de la infraestructura del sistema. Fue concebida de manera integrada con la estructura tipo pórtico del viaducto del Metro, lo que permite, según el Distrito, una mayor amplitud y una circulación más fluida de los pasajeros. La estación cuenta con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados por una pasarela central, para una longitud total superior a los 160 metros, ocho metros de ancho y una altura interior de poco más de 3 metros.

Por otro lado, la nueva estación continuará con el sistema de ingreso a través de 12 barreras de acceso de piso a techo (medida ampliamente criticada por la incomodidad que supone su uso, particularmente en horas pico) con accesos para personas con movilidad reducida y seis puntos de parada, tres por cada sentido. A diferencia de las estaciones temporales ubicadas en la Av. Caracas, as columnas del viaducto quedaron ubicadas a los costados, sin interferir directamente con el flujo de usuarios.

La puesta en marcha de la estación llega en un momento en el que la paciencia de los usuarios ha sido puesta a prueba por desvíos, cierres y estaciones provisionales. Por eso, la apertura de Calle 26 se lee como un pequeño alivio dentro de un proceso largo y aún inconcluso de transformación urbana.

TransMilenio, por su parte, reiteró el llamado a la cultura ciudadana dentro del sistema: respetar filas, permitir la salida antes de ingresar y ceder los asientos prioritarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.