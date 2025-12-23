Así operaba red de tráfico señalado de enviar cocaína de Bogotá a España desde El Dorado

Fiscalía judicializó a una red dedicada al tráfico de estupefacientes al interior de Bogotá, con rutas a España. Foto: Fiscalía Seccional Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una operación de inteligencia, la Fiscalía desentrañó el actual criminal de una red delictiva autodenominada ‘Los Cómbita’, cuyos integrantes fueron imputados varios delitos por enviar estupefacientes a destinos internacionales, además de de distribuir droga en localidades de Bogotá.

Le puede interesar: ¿Nuevos bolardos en Bogotá? El nuevo diseño en los andenes de La Candelaria

De acuerdo con las pruebas presentadas, esta organización criminal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían a España, a quienes convencía de transportar cargamentos de cocaína ocultos en maletas con doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, para luego intentar salir del país rumbo a Europa.

La investigación recopiló varios episodios de este tipo que involucran a viajeros que pretendían volar hacia Valencia (España) y que fueron detectados por las autoridades minutos antes de abordar.

Siga leyendo: 80 kilos de pólvora incautados en operativo relámpago en Patio Bonito

Entre los cabecillas de la estructura delictiva se encuentran Hernán Francisco Jiménez Tinjaca (alias ‘Pacho’) y Francy Eliana Morales Ayala (alias ‘Anabel’), quienes, según la investigación, serían los encargados de coordinar los envíos de cocaína.

Los demás detenidos fueron identificados como Gabriel Tayak Monar (alias ‘El Paisa’); Yuli Marcela Flores Prugache; Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca, señalados de adquirir, dosificar y comercializar los narcóticos.

Expendio en Bogotá

Además de su “empresa” de tráfico al exterior, se encontró evidencia de que el actuar de ‘Los Cómbita’ se extendió por barrios de Bogotá. La Fiscalía detalló que este grupo también está implicado en el acopio, dosificación y distribución de sustancias ilícitas en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur. Adicional, consiguieron hacerse de líneas de narcomenudeo en espacios públicos y afectado los entornos de, al menos, 13 instituciones educativas.

Más de Bogotá: Basuras en Bogotá: el choque entre el espacio público y el reciclaje

Con las pruebas de estos hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a los seis presuntos integrantes de la red. Durante los procedimientos fueron incautados diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana; elementos para la dosificación y empaque de estupefacientes; una pistola traumática; dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguno aceptó. No obstante, por decisión de un juez de garantías, todos los procesados fueron enviados a la cárcel.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.