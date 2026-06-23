Estas rutas Transmizonales cambiaron por las obras del Metro en la Av. Primero de Mayo

Las obras del Metro siguen transformando la movilidad de Bogotá y obligan a modificar recorridos de TransMiZonal. Foto: Transmizonal

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Desde el domingo 21 de junio, varias rutas del componente Transmizonal modificaron temporalmente su operación debido a las intervenciones que se desarrollan en la avenida Primero de Mayo con avenida NQS (carrera 30), uno de los puntos clave para la construcción del proyecto.

Según informó el Distrito, los cambios buscan garantizar la continuidad de las obras y mantener la operación del sistema mientras avanzan las intervenciones en este corredor del sur de la ciudad.

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Las rutas que presentan modificaciones son:

A643 Paloquemao / H643 San Joaquín

K715 Corferias / H715 El Uval

A856 NQS-Comuneros / L856 Tihuaque-Violetas

T26 Country Club - Palermo Sur

T163 Perdomo - Calle 222

L803 Doña Liliana / H803 Sena NQS

A506 Galerías / G506 Catalina II

G536 Estación Santa Isabel

¿Cómo serán los desvíos?

De acuerdo con el plan de manejo de tránsito, se implementaron cambios de circulación para los vehículos que se movilizan en sentido norte-sur por la NQS.

Las restricciones más importantes se presentarán entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., horario en el que se ejecutarán varias de las actividades constructivas.

Además, algunas rutas, entre ellas la G536, la L803-H803 y la A506-G506, deberán tomar desvíos por la carrera 30 desde la calle 8 Sur para continuar con sus recorridos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los cambios antes de iniciar sus viajes.

¿Dónde consultar los cambios?

Transmilenio recomendó utilizar la aplicación TransMiApp, donde los usuarios pueden verificar en tiempo real el estado de las rutas, conocer novedades operativas, planear trayectos y realizar recargas virtuales de la tarjeta TuLlave.

La construcción de la Línea 1 del Metro sigue moviendo la ciudad. Por ahora, las obras obligarán a mantener ajustes temporales en la movilidad y en la operación de varias rutas mientras avanza uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Bogotá.

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