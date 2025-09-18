¿Sin regalo para el Día del Amor y la Amistad? Habrá jornada de Bogotá Despierta

En esta oportunidad, la jornada contará con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico con la estrategia Bogotá 24 Horas. Foto: Centro comercial Gran San

Los comercios esperan con ansias la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se desarrollará este sábado 20 de septiembre. Para este sector económico, representa la cuarta fecha más especial e importante, después de Navidad, Día de la Madre y Día del Padre.

Según estimaciones de Fenalco Bogotá Cundinamarca, este día significa un aumento en ventas cercano al 30% frente a otro fin de semana normal en la ciudad, sobre todo, en sectores como restaurantes, hoteles, supermercados, floristerías y accesorios.

Además, tras un sondeo del gremio, encontraron que el 77% de los bogotanos planea celebrar esta fecha con su pareja o amigos, por lo que actividades tradicionales como el “Amigo Secreto” se convierte también en una oportunidad para el comercio.

Habrá Bogotá Despierta el Día del Amor y la Amistad

Durante este sábado, algunos comercios se sumarán a la jornada de Bogotá Despierta. Desde Fenalco, indicaron a este diario que los horarios dependerán de cada establecimiento y puede ir incluso hasta la medianoche.

Algunos de los participantes serán los centros comerciales Ciudad Tunal, Gran Estación, Plaza Central, Los Héroes, Santa Fé, Titán Plaza y Unilago. Asimismo, marcas participantes como Bella Piel, GMO, Lili Pink, entre otras, que irán hasta las 10:00 p. m., 9:00 p. m. y 10:00 p. m., respectivamente.

Los comercios interesados en unirse a la jornada pueden postular sus establecimientos a través de www.bogotadespierta.co, y en la parte superior derecha del sitio, realizar el proceso de inscripción. Ahora, si usted es comprador, en ese mismo link podrá dar clic a los comercios y detallar el lugar y el horario en que funcionarán.

Cabe recordar que el Distrito acompañará la jornada con estrategias de seguridad, vigilancia y control, con el fin de garantizar el disfrute de la ciudadanía de esta nueva jornada de Bogotá Despierta del Día de Amor y Amistad.

¿Qué compran más los bogotanos?

Según Fenalco, para esta celebración, los obsequios preferidos siguen siendo: dulces, chocolates, flores, accesorios, peluches e invitaciones a restaurantes y el gasto promedio proyectado para esta edición es de $125.000.

Los medios de pago se dividen entre el efectivo/débito con un 51% y las tarjetas de crédito con un 49%.

