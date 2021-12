Inicia instalación de cepos en Zonas de Parqueo Pago para inmovilizar carros

Cobro en zonas de parqueo pago de Bogotá comenzó el lunes 22 de noviembre Foto: Cortesía

Con el fin de la etapa pedagógica de las nuevas Zonas de Parqueo Pago (ZPP), el Distrito anunció el inicio de la instalación de cepos para los infractores de estos espacios de estacionamiento en vía dispuestos por la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Distrital, que serán operados por la Terminal de Transporte de Bogotá.

Esta medida busca evitar que las personas utilicen las ZPP sin realizar el pago de la tarifa, o que hayan dejado expirar el cupo pagado por más de 30 minutos. En ese sentido, los dispositivos podrán ser aplicados por los facilitadores en vía del Terminal de Transporte, y tendrán un costo de desinstalación de $90.000 para automóviles y $63.000 para motos.

El cobro en estas zonas de estacionamiento pago funcionará únicamente de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 4 p.m. Durante domingos y festivos, y en horas fuera de estos horarios, no habrá cobro. Estos límites iniciales pueden cambiar dependiendo de la demanda de estacionamiento en el espacio público.

Desde que empezó el cobro en vía, el pasado 22 de noviembre, se ha recaudado en promedio cerca de tres millones de pesos. De esta manera, el Terminal aclaró que los fondos recuperados a través de esta medida serán utilizados como fondo de estabilización de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de la capital, mantenimiento de la malla vial y la implementación de las ZPP.

Además, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, en inmediaciones de las zonas de parqueo pago en el norte, agentes civiles de tránsito han impuesto cerca de 350 comparendos y han inmovilizado 76 vehículos. Por otra parte, la entidad distrital también señaló que estas zonas se expandirán a toda la ciudad.

Las zonas serán seleccionadas dependiendo de la demanda de estacionamientos, la seguridad ciudadana y vial y se tendrá en cuenta el registro histórico de invasión de espacio público, así como el número de comparendos que se hayan impuesto en las diferentes localidades de la ciudad.

El Distrito recomienda a los usuarios que al momento de utilizar estas zonas identifiquen al facilitador en vía para realizar el pago anticipado que se cobra en fracciones de 30 minutos. Además, los conductores que estacionen en estas zonas deberán estar pendientes del vencimiento del tiempo de permanencia.

