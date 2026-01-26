Bogotá abre 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en febrero

Más de 6.000 mascotas podrán ser esterilizadas gratis en Bogotá este fin de año Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá habilitó 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante febrero de 2026, dirigidos a hogares de estratos 1, 2 y 3 y a personas y familias en condición de vulnerabilidad. El acceso al servicio será únicamente por agendamiento previo, que comenzará a finales de enero, y los procedimientos se realizarán desde la primera semana de febrero.

¿Cómo acceder al servicio?

El agendamiento se abrirá los lunes para el punto fijo ubicado en la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, y los miércoles para la Unidad de Cuidado Animal de Engativá (Cra. 106a #67-02). Para febrero, el proceso comenzará el lunes 26 de enero y el miércoles 28 de enero, respectivamente.

Los ciudadanos deben solicitar el turno a través del portal oficial https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, donde se registran los datos del animal y de su tenedor. La confirmación llegará por mensaje de texto o correo electrónico y deberá presentarse el día de la cita.

El servicio está dirigido a animales pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables. Tenga en cuenta que los procedimientos de esterilización no tienen costo.

Lea más:Denuncian a creador de contenido por rociar químicos de mal olor en buses de TransMilenio

Requisitos para la cirugía

Para acceder al procedimiento, los animales deben estar en buen estado de salud, tener entre cuatro meses y ocho años y cumplir con un ayuno de ocho horas. En el caso de las hembras, no pueden estar en celo ni en gestación.

El día de la cirugía se deben presentar con los siguientes elementos:

Fotocopia de la cédula del tenedor

Recibo público reciente

Guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si aplica)

Cobija y collar isabelino.

Con esta jornada, la ciudad busca facilitar el acceso a la esterilización como una medida clave para prevenir el abandono, reducir enfermedades y mejorar la calidad de vida de perros y gatos, especialmente en hogares con menos recursos. Las autoridades recomiendan a los interesados realizar el agendamiento con anticipación, ya que los cupos suelen agotarse rápidamente.

Lea más:El mercado de útiles escolares sobrevive al cierre de colegios en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.