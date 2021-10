Estos serán los cortes de agua y luz para este lunes 4 de octubre en Bogotá

La empresa de energía Enel Codensa y el Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cada día cortes de luz y agua en Bogotá, con el fin de realizar renovaciones o mantenimiento de las redes eléctricas.

Para este este lunes 4 de octubre están programados una serie de interrupciones en el servicio con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y de agua. Enel Codensa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. De igual forma, invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a conjuntos o edificios.

Estos son los cortes de luz programados para este lunes:

Localidad Antonio Nariño:

Villa Mayor Oriental. Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 33 a Carrera 35. Desde las 9:00 p.m. hasta el 05/10/2021 a las 5:00 a.m.

Barrios Unidos:

Benjamín Herrera. Carrera 27 a Carrera 29 entre Calle 62 a Calle 64. Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Chapinero:

La Salle. Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 58 a Calle 60. Desde las 8:30 a.m. hasta la1:00 p.m. Lago Gaitán. Carrera 15 a Carrera 20 entre Calle 78 a Calle 82. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. El Bagazal. Vereda El Hato. Desde las 7:30 AM hasta las 4:30 p.m.

Ciudad Bolívar:

Lagunitas Urbano. Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 93 sur a Calle 95 sur. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Engativá:

Bosque Popular. Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 67 a Carrera 69. Desde las 6:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. Ciudadela Colsubsidio. Calle 85 a Calle 87 entre Carrera 109 a Carrera 111. Desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Fontibón:

El Chanco II. Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 122 a Carrera 124. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Kennedy:

Galán. Calle 33 sur a Calle 41 sur entre Carrera 96 a Carrera 99. Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. Los Almendros. Calle 40 sur a Calle 42 sur entre Carrera 97 a Carrera 100. Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:45 p.m.

Los Mártires:

Ricaurte. Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 23 a Carrera 25. Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Santa Fe. Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 21 a Calle 23. Desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Puente Aranda:

Galán. Carrera 54 a Carrera 57 entre Calle 1 a Calle 3. Desde las 6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. Ortezal. Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 42 a Carrera 44. Desde las 8:45 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Rafael Uribe Uribe:

Santa Lucía. Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 41 sur a Calle 43 sur. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Suba:

Barajas Norte. Vereda La Conejera. Desde la 1:00 p.m. hasta las 2:30 p.m.

Cantagallo. Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 53 a Carrera 56. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Lisboa. Calle 128 a Calle 131 entre Carrera 151 a Carrera 154. Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:45 p.m.

Mónaco. Calle 112 a Calle 119 entre Carrera 47 a Carrera 55. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Niza Suba. Carrera 73 a Carrera 77 entre Calle 126 a Calle 128. Desde la 1:00 p.m. hasta las 4:30 p.m.

Nueva Zelandia. Calle 181 a Calle 183 entre Carrera 50 a Carrera 52. Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m.

Pasadena. Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 105 a Calle 107. Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Puente Largo. Carrera 54 a Carrera 61 entre Calle 114 a Calle 116. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

San José De Bavaria. Carrera 69 a Carrera 81 entre Calle 169 a Calle 183. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Suba Cerros. Calle 151 a Calle 153 entre Carrera 86 a Carrera 88. Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Suba Naranjos. Calle 127 a Calle 129 entre Carrera 83 a Carrera 85. Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Teusaquillo:

La Soledad. Calle 38 a Calle 40 entre Carrera 19 a Carrera 21. Desde las 7:00 a.m. 2:00 p.m. Santa Teresita. Calle 43 a Calle 45 entre Carrera 16 a Carrera 18. Desde las 9:00 a.m. M hasta las 12:00 p.m.

Usme:

Charalá. Carrera 4 este a Carrera 6 este entre Calle 88 sur a Calle 90 sur. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por su parte, la empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará trabajos en barrios de dos localidades de Bogotá que buscan reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal. Estos son los cortes de agua programados:

Suba:

San Rafael, Prado Veraniego, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores, La Colonia, Circulo Suboficiales Fuerzas Militares. De la Calle 129 a la Calle 145, entre la Autopista Norte a la Carrera 56A. Desde las 10:00 a.m. hasta las 4 horas. Debido a Verificación macromedidor.

Bosa:

Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur de Transmilenio y Olarte Área Comercial e Industrial. Villa Del Rio. De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur. De la Calle 52 Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 60 a la Avenida Carrera 71B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.