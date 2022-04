Estos son los cierres para la ciclovía de este domingo 3 de abril

El tramo de la carrera quinta está suspendido, por lo que se habilitó la carrera Séptima entre las calles 26 y 7. Foto: Alcaldía Bogotá

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este domingo 3 de abril de 2022, desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., el tramo de la Ciclovía del Parque Nacional y su circuito, entre las calles 36 y 39 y la carrera Séptima y la Avenida Circunvalar, no funcionarán por la Carrera Atlética de Santa Fe.

Leer: Bogotá: Se implementará contraflujo en la avenida de Las Américas

Asimismo, varios tramos aledaños al Parque Simón Bolívar no funcionarán por la Carrera Verde, por lo tanto, los cierres quedarían de así: En la carrera 60 entre la calle 63 y 26. Y en la calle 44 entre la carrera 50 y 60.

🌞🏃‍♀️ Entérate de las novedades de nuestra #Ciclovía este domingo ► https://t.co/5xFNiYpCM8



🚴‍♂️🚶‍♀️ Recuerda: el tramo de la cra 5a está suspendido y se ha habilitado la cra 7a entre las calles 26 y 7.#SomosEquipoBogotá pic.twitter.com/xou8epY7Tf — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 2, 2022

Podría interesarle: Hinchas del Atlético Nacional protagonizaron enfrentamientos en Cota, Cundinamarca

Recuerde que el tramo de la carrera quinta está suspendido, por lo que se habilitó la carrera Séptima entre las calles 26 y 7.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.