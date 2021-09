Estos son los cortes de agua y luz para este 28 de septiembre en Bogotá

La empresa de energía Enel Codensa y el Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cada día cortes de luz y agua en Bogotá, con el fin de realizar renovaciones o mantenimiento de las redes eléctricas. Para este este 28 de septiembre están programados una serie de interrupciones en el servicio con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y de agua.

Enel Codensa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. De igual forma, invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

También se sugiere programar la agenda y actividades para que los cortes de energía no afecte los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesitan refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a conjuntos o edificios.

Si su barrio está en la lista, recuerde desconectar los electrodomésticos durante los cortes, debido a que la energía podría retornar con alto voltaje. Estos son los cortes de luz programados para este viernes por localidades:

Localidad Antonio Nariño

Ciudad Jardín Sur. Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 16 sur a Calle 18 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 6:00 PM.

Localidad Barrios Unidos

San Fernando Occidental. Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 61 a Carrera 63. Desde las 9:00 AM hasta la 1:00 PM.

Localidad Bosa

Argelia II. Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 57 sur a Calle 60 sur. Desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM. Bosa. Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 57 sur a Calle 59 sur. Desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Chapinero

El Nogal. Carrera 8 a Carrera 12 entre Calle 75 a Calle 77. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Ciudad Bolívar

Ismael Perdomo. Carrera 72 a Carrera 74 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur. Desde las 8:15 AM hasta las 5:30 PM. Juan Pablo II. Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM. San Francisco. Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 18 a Carrera 20. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Engativá

La Cabaña. Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 72. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Kennedy

Villa Alsacia II. Carrera 72 a Carrera 74 entre Calle 9 a Calle 11. Desde las 8:30 AM hasta las 6:00 PM.

Localidad Los Mártires

Eduardo Santos. Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 0 a Calle 2. Desde las 7:30 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Suba

Britalia. Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 44 a Carrera 46. Desde la 1:00 PM hasta las 2:30 PM. Canódromo. Carrera 49 a Carrera 52 entre Calle 126 a Calle 128. Desde las 8:00 AM hasta las 2:30 PM. Mazurén. Calle 149 a Calle 154 entre Carrera 41 a Carrera 51. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM. Mónaco. Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 119 a Calle 122. Desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM. Portales del Norte. Calle 166 a Calle 168 entre Carrera 72 a Carrera 74. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Santa Cecilia. Calle 129 a Calle 132 entre Carrera 157 a Carrera 159. Desde las 7:45 AM hasta las 4:15 PM. Victoria Norte. Calle 149 a Calle 151 entre Carrera 44 a Carrera 51. Desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Teusaquillo

Armenia. Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 30 a Calle 32. Desde las 8:45 AM hasta las 12:00 PM. Centro Administrativo Occidental. Carrera 45 a Carrera 51 entre Calle 25 a Calle 27. Desde las 4:00 PM hasta el 29/09/2021 hasta las 6:00 AM. Quesada. Calle 51 a Calle 53 entre Carrera 13 a Carrera 15. Desde las 2:00 PM hasta las 5:00 PM.

Localidad Tunjuelito

Parque El Tunal. Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 51 sur a Calle 53 sur. Desde las 7:30 AM hasta las 11:00 AM.

Localidad Usme

Chuniza. Carrera 2 este a Carrera 4 este entre Calle 86 sur a Calle 88 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Por su parte, la empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará trabajos en barrios de dos localidades de Bogotá que buscan reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal. Estos son los cortes de agua programados.

Localidad Usme

Centro Usme Urbano. De la Calle 130 Sur a la Calle 140 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 14L. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Soacha

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta, San Andrés y Maranatha. De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil). Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades Santa Fe, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe

Santa Fe, La Favorita, Paloquemao, El Listón, La Sabana, San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional, Hospital San José, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, Santa Isabel, El Vergel, San Antonio, La Fraguita, Hospital Santa Clara, San Antonio, Restrepo, Olaya, Centenario, Quiroga 1, Centro Policlínico Olaya. De la Avenida Calle 26 a la Calle 45 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 24. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.